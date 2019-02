NEOS zu Demokratieradar: Die Bürgerinnen und Bürger sind weiter als die Politik

Claudia Gamon: „Die Mehrheit wünscht sich handlungsfähige Vereinigte Staaten von Europa. Jene, die Europa schwach halten wollen, haben die Menschen nicht hinter sich.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich Claudia Gamon, NEOS-Spitzenkandidatin für die Europawahl, über die Ergebnisse des aktuellen Demokratieradars, demzufolge die Mehrheit der Österreicher_innen klar pro-europäisch eingestellt ist: „Die Bürgerinnen und Bürger sind viel weiter als viele Verantwortliche in der Politik: Sie sehen ihre Zukunft im gemeinsamen Europa, nicht in eingezäunten Nationalstaaten. Mehr als die Hälfte würde einmal gerne in den Vereinigten Staaten von Europa leben. Genau für diese Zukunft in einem demokratischen, handlungsfähigen Europa kämpfen wir NEOS. Dazu gehört vor allem auch, entschlossen gegen jene Kräfte aufzutreten, die Europa und seine Bürger schwach und gespalten sehen wollen – und, die gerne behaupten, das Volk zu vertreten, obwohl sie genau das Gegenteil tun.“

Zugleich sind nur 49 Prozent mit den momentanen Strukturen und Zuständigkeiten der EU zufrieden: „Die Menschen erwarten sich zurecht, dass Europa in den wichtigen Zukunftsfragen Lösungen liefert. Dazu müssen wir Europa neu denken, demokratischer und handlungsfähiger machen,“ so Gamon abschließend.

