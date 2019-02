Adaptive3D verkündet Serie-A-Finanzierungsrunde, gemeinsam angeführt von DSM Venturing und Applied Ventures

Dallas (ots/PRNewswire) - Adaptive3D(TM), ein Lieferant von Polymerharzen für generative Fertigungsverfahren, dessen Angebot widerstandsfähige, belastungstolerante und flexible Werkstoffe umfasst, hat heute eine erfolgreiche Serie-A-Finanzierung durch ein Syndikat verkündet, das von DSM Venturing und Applied Ventures, LLC, angeführt wird. DSM Venturing ist der strategische Finanzierungsarm von Royal DSM, ein global aufgestelltes, wissenschaftlich basiertes Unternehmen mit besonderem Interesse an nachhaltiger Lebensweise, Ernährung und generativer Fertigung. Applied Ventures ist der Risikokapitalarm von Applied Materials, der führende Lösungsanbieter im Bereich Werkstofftechnik. An der Finanzierungsrunde beteiligt sind außerdem Chemence, ein multinationaler Lieferant von Werkstoffen und Klebstoffen, und derzeitige Investoren, angeführt von Mary McDermott Cook und der verstorbenen Margaret McDermott, deren Vater und Ehemann 1951 die Firma Texas Instruments gründeten.

Die druckbaren Fotoharze von Adaptive3D werden bei der Hochdurchsatzfertigung komplexer dreidimensionaler Kunststoff- und Gummiteile verwendet und zeichnen sich durch überragende mechanische Eigenschaften in Openair-Produktionsumgebungen aus. Royal DSM und Applied Materials liefern die Eckpfeiler für ein aufkommendes Ökosystem der generativen Fertigung. Damit ist Adaptive3D in der Lage, werkstoffzentrische Lösungen für globale Unternehmen in den Sektoren Konsumgüter, Healthcare, Industrie, Verkehr sowie Öl und Gas zu entwickeln.

"Adaptive3D setzt in Märkten, wo immer noch traditionelle Spritzguss-, Blasform- und andere thermoplastische Verarbeitungsverfahren vorherrschen, neue Maßstäbe bei Kosten, Durchsatz und Performance", sagte Walter Voit, Gründer und CEO von Adaptive3D. "Mit leichten, nachhaltigen mikrogitterartigen Strukturen mit überragenden thermischen, chemischen, optischen und mechanischen Eigenschaften will Adaptive3D die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuken in Endapplikationen mittels generativer Fertigung drastisch erhöhen."

"Wir bei DSM sind der Überzeugung, dass die Ära der generativen Fertigung für industrielle Anwendungen in Realität die Ära der Werkstoffe ist", sagte Hugo Da Silva, VP Additive Manufacturing bei DSM. "Adaptive3Ds spezialentwickelte Fotoharze ermöglichen neue Designparadigmen bei Endapplikationen. Durch die Kollaboration mit Applied Materials können wir große Probleme im großen Maßstab auf globaler Ebene angehen und große Ökosystemlösungen anbieten."

"Applied Materials ist ein Weltmarktführer bei der Halbleiterbearbeitung und -strukturierung mittels Licht- und Elektronenstrahltechnik", sagte Om Nalamasu, President von Applied Ventures und CTO Applied Materials. "In Kombination mit der großtechnischen Bearbeitung und fortschrittlichen Strukturierungsverfahren könnten Adaptive3Ds Fotoharze potenziell robuste, werkstoffbasierte Lösungen für verschiedene vertikale Industrien mit hohem Durchsatz und geringem Kostenaufwand liefern."

"Weltweit gibt es nur eine Handvoll Chemieunternehmen mit der globalen Lieferkette, den Vertriebswegen und der Applikationsexpertise, um bei der Kunststoffherstellung grundlegend neue Wege zu gehen", sagte Voit. "Wir freuen uns darüber, dass Royal DSM als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zusammen mit Adaptive seine Spezialwerkstoffe weitentwickelt. Gleichermaßen gibt es weltweit nur eine Handvoll Unternehmen mit der Werkstoffkenntnis, der Leistungskompetenz beim großtechnischen Anlagenbau und der kreativen Unternehmenskultur, um bei der generativen Fertigung einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Applied Materials steht auf dieser Liste ganz oben."

