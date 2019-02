„FCG Jugend hat Vertrauensräte gerettet!“

FCG-ÖAAB Spitzenkandidat Fritz Pöltl gratuliert FCG-Jugend zum Verhandlungserfolg

Wien (OTS) - Der Jugendvertrauensrat bleibt bestehen. Das hat Thomas Rack von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter/innen im ÖGB in intensiven Verhandlungen mit Regierungsvertretern erreicht. In der ÖVP signalisierte man nach den Verhandlungen auch die Bereitschaft des Koalitionspartners FPÖ, diese Entscheidung auch mitzutragen. Im Koalitionspaket ist noch von der Streichung der Jugendvertrauensräte die Rede.

Wichtige Funktion

Vertrauensräte sind in den Betriebsratskörperschaften der Firmen mit mehr als 5 jugendlichen Mitarbeitern etabliert. Sie nehmen an den Sitzungen teil und haben „beratende Stimmen“. Sie bringen Vorschläge in Fragen der beruflichen Weiterbildung und der Berufsausbildung ein.

Gratulation

Fritz Pöltl, der FCG ÖAAB-Spitzenkandidat bei der kommenden Wiener AK-Wahl: „Ich gratuliere Thomas Rack und seinem Mitstreiter Denis Strieder zu ihrem grandiosen Verhandlungserfolg. Die FCG Jugend hat die Vertrauensräte gerettet.“

Thomas Rack ist Bundesvorsitzender, Denis Strieder ist Generalsekretär der FCG Jugend. Sie bewerten die Entscheidung als „ein klares Signal der Politik für die Jugend.“ Mit der Ankündigung, das Wahlalter bei Betriebsrats- und AK-Wahlen in der nächsten Periode auf 16 Jahre zu senken, kommt den Jugendvertrauensräten noch mehr Bedeutung zu.

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien