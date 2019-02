Einladung: Der Juncker-Plan in Österreich – das kann er!

Experten und Begünstigte diskutieren am 12. Februar im Haus der EU das Potenzial der EU-Investitionsoffensive in Österreich

Wien (OTS) - Was hat die EU-Investitionsoffensive in Österreich bewegt? Wo ist noch Investitionspotenzial? Was sind die größten Hürden? Über Fragen wie diese werden ExpertInnen und Unternehmer im Rahmen der Konferenz "Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und sein Potenzial für Österreich" am 12. Februar im Haus der Europäischen Union diskutieren. Unter den Vortragenden sind Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny, EIB-Vizepräsident Andrew McDowell, der geschäftsführende EIB-Direktor Wilhelm Molterer und Estelle Göger, Teamleiterin für die Investitionsoffensive in der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Zudem werden Peter Llewellyn-Davies, Vorstandsmitglied von Apeiron, Michael Hannesschläger, Geschäftsführer des Energieparks Bruck und Thomas Tschol, Finanzvorstand von Zumtobel Ligthing RDI den EFSI aus dem Blickwinkel der Unternehmen beleuchten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Veranstaltung wird simultan in Deutsch und Englisch übersetzt.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an COMM-REP-VIE-PRESSE @ ec.europa.eu

Hintergrund zum EFSI

Der EU-Investitionsplan – besser bekannt als Juncker-Plan – wurde im November 2014 initiiert, um den Abwärtstrend bei den ohnehin schon niedrigen Investitionen umzukehren und die wirtschaftliche Erholung in der EU voranzutreiben. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bildet das Herzstück des Juncker-Plans. Mit dem innovativen Ansatz, begrenzte öffentliche Mittel in Verbindung mit einer EU-Garantie für die EIB-Gruppe einzusetzen, wurden bis Ende Dezember 2018 bereits 375,5 Milliarden Euro an Investitionen in der EU mobilisiert, 4,3 Milliarden davon in Österreich. Damit hat der Juncker-Plan das ursprüngliche Ziel von 315 Milliarden Euro übertroffen. Finanziert wurden Infrastrukturausbau und Wohnraum, Forschung und Entwicklung, neue Technologien und Produktionsverfahren, Bildung und Qualifizierung und der Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen.

Nähere Infos zum EFSI in Österreich hier.

Der Juncker-Plan in Österreich – das kann er!

Datum: 12.02.2019, 10:00 - 13:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

