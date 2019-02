Wölbitsch ad Hacker: Ein erster kleiner Schritt für die Sportstadt, der große Wurf muss noch kommen

Stadt Wien hat keine Übersicht über schützenswerte Sportstätten – ÖVP Wien fordert Stadt auf, mehr Sportflächen für Vereine zur Verfügung zu stellen Stadt Wien hat keine Übersicht über schützenswerte Sportstätten – ÖVP Wien fordert Stadt auf, mehr Sportflächen für Vereine zur Verfügung zu stellen

Wien (OTS) - „Jahrelang haben die SPÖ-Stadträte die ÖVP-Anträge für ein Sportstättenkonzept abgelehnt. Heute wurde zumindest ein Anfang gemacht – aber echte Sportstättenentwicklung schaut anders aus“, hält ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch in Richtung SPÖ-Hacker fest. „Die heutige Ankündigung ist ein erster kleiner Schritt für die Sportstadt, aber weitere müssen folgen. Denn: die angekündigte Aktualisierung des Sportstättenatlasses alleine kann es nicht sein. Wenn Hacker es ernst meint, brauchen wir endlich einen großen Wurf. Viel zu lange hat die Stadt Wien hier konkrete Schritte verabsäumt.“

Noch immer hat die Stadt Wien keine Übersicht über die schützenswerten Sportstätten. „Mit ihrer erratischen und völlig undurchsichtigen Sportstättenstatistik kommen die SPÖ-Stadträte immer durcheinander. Auch Hacker kann jetzt noch nicht beantworten, wie viele Sportstätten es gemäß Wiener Sportstättenschutzgesetz derzeit in Wien gibt.“ Klar sei, so Markus Wölbitsch: „Die Wiener Sportvereine haben zu wenig Sportstätten. Wir fordern die Stadt Wien daher auf, endlich mehr Sportflächen für Vereine zur Verfügung zu stellen.“

„Die Wiener Sportvereine benötigen mehr Hallen und mehr Freiflächen für das Training und kleine bis mittlere Wettbewerbe“, so Wölbitsch weiter, der in der Sanierung der Halle in der Donaustadt einen wichtigen, aber nur kleinen Beitrag dazu sieht. „Auch die vergangene Woche angekündigte neue Mehrzweckhalle erfüllt diesen Zweck nicht. Daher haben wir schon mehrfach gefordert, dass im Rahmen der Neunutzung der Stadthalle mehr Platz für den Breitensport geschaffen werden muss.“ Die ÖVP Wien fordert Hacker zudem auf, ein Sportstättenkonzept mit Einbindung der Dachverbände zu erstellen.

Weil die Stadt Wien schon viel zu lange untätig bleibt, ist die Volkspartei Wien unter dem Motto „SOKO Sport Wien“ unterwegs, um die Stadt in Bewegung zu bringen. Erste Ergebnisse der SOKO werden in Kürze präsentiert. Mehr Infos unter www.sportstadt-wien.at.

