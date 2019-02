FP-Mahdalik und FPÖ-Penzing: Angedachte Gründung einer GmbH erster Schritt zum Verkauf des Otto Wagner Spital Areals?

Bürger zunehmend besorgt um auftauchende Ideen rund um Ansiedelung der Soros-Uni

Wien (OTS) - Am 10.01.2019 kam im Zuge der Bezirksentwicklungskommission Frau Mag. Miksch-Fuchs nach Penzing, um die aktuelle Situation betreffend OWS am Steinhof zu erläutern. Demnach wirft diese „Vorstellung“ allerdings mehr Fragen auf, als beantwortet wurden. „Nicht nur, dass auf den Großteil der - gemeinsam mit Penzinger Bürgern - vorbereiteten Fragen nicht oder nur ausweichend beantwortet wurde, kamen im Zuge der Befragung auch durchaus wichtige Details ans Licht, welche wir für brandgefährlich für Steinhof und das Otto Wagner-Spitalsareal erachten“, erklärt FPÖ-Planungssprecher Klubobmann Toni Mahdalik.

Offenbar gibt es nun Überlegungen, eine GmbH zu gründen, die das ganze Otto Wagner Areal verwalten soll. „Eine GesmbH kann aber jederzeit an Immobilienhaie verramscht werden“, warnen Mahdalik und der Penzinger FPÖ-Bezirksrat Bernhard Patzer. Die Frage, welche nicht nur alle Penzinger brennend interessiert, ist, wie man dann das öffentliche Interesse an Steinhof dann eigentlich schützen wolle. „Diese und weitere bisher unbeantwortete Fragen werden wir sowohl im Gemeinderat als auch in der Bezirksvertretung mittels Anträgen und Anfragen einbringen. Die FPÖ wird genau im Auge behalten, was mit Steinhof und dem OWS-Areal passiert“, versprechen die Mandatare abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at