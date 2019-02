AMS-PK am 12.2./ New (Digital)Skills am Arbeitsmarkt: Welche neuen Kompetenzen brauchen Mitarbeiter/innen im Zuge der Digitalisierung?

Wien (OTS) - Die fortschreitende Digitalisierung verändert rasch sämtliche Lebensbereiche, auch den Arbeitsmarkt. Damit verändern sich auch die Anforderungen der Unternehmen an die Beschäftigten. Welche neuen Kompetenzen brauchen Mitarbeiter/innen im Zuge der Digitalisierung? Wie können sich die Mitarbeiter/innen darauf vorbereiten? Vertreter/innen namhafter Unternehmen zeigen anhand von Beispielen aus ihrer betrieblichen Praxis, wie sehr sich die Arbeitswelt bereits verändert hat und sich in Zukunft noch weiter verändern wird und geben Hinweise, wie sich die Mitarbeiter/innen auf die Veränderungen vorbereiten können und welche Qualifikationen in Zukunft nachgefragt werden.

Termin: Dienstag, 12. Februar 2019, 10 Uhr,

Ort: Arbeitsmarktservice Österreich, Red Room,

Treustraße 35-43, 1200 Wien, 3. Stock

Ihre Gesprächspartner:

Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich Peter Bosek, Vorstandsmitglied der Erste Group Bank AG

Johannes Zimmerl, Direktor Konzernpersonalwesen der REWE International AG

Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich

