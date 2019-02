ORF-III-Literaturinitiative „Writer in Residence“ auf der Suche nach neuen Schreibtalenten

Ursula Poznanski als Mentorin der fünften Projektstaffel

Wien (OTS) - Jungautorinnen und Jungautoren aufgepasst! Die ORF-III-Literaturinitiative „Writer in Residence“ geht in die fünfte Runde. Nach den früheren Siegerinnen und Siegern Thomas Perle (2014), Jessica Lind (2015), Irene Diwiak (2017) und Mario Schlembach (2018) sucht das ORF-III-Buchmagazin „erLesen“ erneut Schreibtalente, die einen Monat lang unter professioneller Anleitung an ihren Texten arbeiten wollen. Nach Julya Rabinowich, Bernhard Aichner, Thomas Raab und Ela Angerer fungiert diesmal Bestsellerautorin Ursula Poznanski als Mentorin. Projektpartner und somit Schauplatz für die ORF-III-Schreibwerkstätte ist zum zweiten Mal das G’sund & Natur Hotel „Die Wasnerin“ im Ausseerland.

Ursula Poznanski, die zuletzt den Thriller „Vanitas – Schwarz wie Erde“ veröffentlichte und für ihren Thriller „Erebos“ 2011 mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, wird das diesjährige Nachwuchstalent coachen, aus ihrer Erfahrung schöpfen und Hilfestellungen geben. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält die Chance, sich von Mitte April bis Mitte Mai 2019 vier Wochen lang im Hotel „Die Wasnerin“ zurückzuziehen und, unterstützt von Ursula Poznanski, an ihrem/seinen Text zu feilen. Der kreative Schreibprozess wird von ORF III mit der Kamera begleitet und kann wöchentlich in „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr mitverfolgt werden. Zum Finale des Projekts findet eine gemeinsame öffentliche Lesung im Hotel „Die Wasnerin“ statt, bei der auch der Starautor Bernhard Aichner – Erfinder der „Totenfrau“-Trilogie, dabei sein wird.

Interessierte Nachwuchstalente können sich bis 15. März 2019 bewerben und schicken einen Auszug aus einem ihrer Werke – als PDF oder als Word-Dokument, ergänzt durch Lebenslauf und Foto, an erLesen @ orf.at. Die Autorinnen und Autoren mit den vielversprechendsten Texten erhalten eine Chance zur Teilnahme.

Stimmen der Beteiligten:

Mentorin Ursula Poznanski freut sich bereits auf das Projekt und sagt: „Als Schreibender ist man ja meist Autodidakt, man erarbeitet sich die eigene Stimme, das Tempo, die jeweilige Geschichte in einer Endlosschleife von Trial und Error. Gerade wenn man noch am Anfang steht, versetzen einen die „Error-Phasen“ gelegentlich in Panik, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen da enorm sein kann. In diesem Sinne sehe ich mich auch viel mehr als Kollegin denn als Mentorin, freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit und bin sicher, ich werde selbst ebenso davon profitieren wie der ‚Writer in Residence‘. Herzlichen Dank an ORF III und ,Die Wasnerin‘ für diese tolle Initiative!“

„Es freut uns besonders, den österreichischen Autorennachwuchs zum bereits fünften Mal mit der von uns mitgetragenen Literaturinitiative ‚Writer in Residence‘ fördern zu dürfen. Wir sind gespannt, welches literarische Talent heuer überzeugen kann, und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein herzliches toi, toi, toi!“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber.

„Die Wasnerin“ versteht sich aufgrund ihrer Historie als „Literaturhotel“, da schon Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Jakob Wassermann und Theodor Herzl ihre Sommerfrische im inspirierenden Ausseerland verbrachten. Heute beherbergt „Die Wasnerin“ nationale wie internationale Autorinnen und Autoren, die dort neben dem Abhalten von Lesungen auch Ideen für neue Werke realisieren, weshalb auch die ORF-III-Literaturinitiative „Writer in Residence“ zu einem Herzensprojekt wurde. So sagt Hoteldirektorin Petra Barta: „Wir freuen uns, dass die Autoren selbst bestätigen, dass sie hier bei uns in der ‚Wasnerin‘ wirklich in Ruhe arbeiten können und einen Ort der Kreativität finden. Wir möchten die Literatur aufleben lassen und neue Seiten aufzeigen und nicht nur über die Vergangenheit sprechen.“

