Dritter Zertifikatslehrgang für zukünftige Suchmaschinemarketing-ExpertInnen an der FH Salzburg: Start März 2019

Puch (OTS) - Im Jänner 2017 startete erstmals der unter der Initiative „Digital Experts“ geplante und in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WK Salzburg entwickelte Zertifizierungslehrgang „Suchmaschinemarketing“ an der FH Salzburg. 2017 und 2018 schlossen insgesamt 38 TeilnehmerInnen die zweisemestrige und im deutschen Sprachraum einzige Ausbildung dieser Art ab und gehören damit zu den wenigen, die sich zu ExpertInnen mit Schwerpunkt Suchmaschinenmarketing auf Fachhochschulniveau zählen dürfen.

Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg im Online-Marketing

Die Resonanz auf die Inhalte und auch den Aufbau des Zertifizierungslehrgangs ist sowohl seitens MitbegründerInnen Michael Mrazek, Spartenobmanns der Fachgruppe Werbung der WKS, Oliver Hauser GetonTop, sowie Dr. Mario Jooss, wissenschaftlicher Leiter des Lehrgangs und auch der TeilnehmerInnen des 1. und 2. Jahrgangs, überaus positiv. „Praxisnah, schneller Lernerfolg und berufsbegleitend“, fasst Mario Jooss die Vorteile zusammen.

Die TeilnehmerInnen sind neben der praxisnahen Orientierung und der Auswahl der ReferentInnen, bei welchen es sich um Größen im Online-Marketing wie beispielsweise Marcus Tandler, Bastian Grimm oder Eric Kubitz handelt, insbesondere über die Abhaltung der Termine in berufsbegleitender Form erfreut. „Die Zusammenarbeit zwischen FH Salzburg, den Online- ExpertInnen aus der Wirtschaft und die praxisorientierte Ausbildung, ist in der Form einzigartig am Markt“, so Anita Dietl, Teilnehmerin des 1. Lehrgangs. Insgesamt beinhaltet der Lehrgang 30 kompakte Ausbildungstage, die auf zwei Semester verteilt sind.

Freie Ausbildungsplätze noch verfügbar – Anmeldeschluss 11.02.2019

Alle Informationen zu den Inhalten unter: www.digitalexpert.at; Anmeldung über die Website der FH Salzburg: www.fh-salzburg.ac.at

Die FH Salzburg bietet ihren 3.000 Studierenden in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften eine akademische Top-Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung und Lehre sowie der internationalen Orientierung wird die FH Salzburg zur Initiatorin zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft; insbesondere in den dynamischen Themenfeldern Technik, Gesundheit und Medien. Mehr auf www.fh-salzburg.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

FH Salzburg –Tourismusforschung

Dr. Mario Jooss, Tel. 050/22 11-1856; Mail: mario.jooss @ fh-salzburg.ac.at



FH Salzburg – Hochschulkommunikation & Marketing

Sigi Kämmerer, Tel. 0676/847795502; Mail: medien @ fh-salzburg.ac.at