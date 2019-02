„Der Bergdoktor“ öffnet seine Praxis in den Bergen für eine neue Folge am 6. Februar in ORF 2

„Ein ganzes Leben“ mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Christian Kohlund

Wien (OTS) - „Ein ganzes Leben“ möchte der Patient Arno Mossbach nachholen, als er seine Jugendliebe nach vielen Jahren wieder trifft. Doch als „Der Bergdoktor“ in einer neuen Folge der gleichnamigen Erfolgsserie am Mittwoch, dem 6. Februar 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine beginnende Demenz zu entdecken glaubt, stürzt der Patient in eine tiefe Verzweiflung. Und auch am Gruberhof kehrt keine Ruhe ein. Unter der Regie von Jan Bauer spielen an der Seite von Hans Sigl weiters Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Christian Kohlund, Mark Keller, Dominic Raacke, Angela Roy u. v. m.

„Der Bergdoktor – Ein ganzes Leben“: 6. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2

Unerwartet findet Heimkehrer Arno Mossbach zu seiner Jugendliebe Katrin zurück. Als der 60-Jährige von der Bergrettung aufgegriffen und zu Martin gebracht wird, ist es Katrin, der gegenüber er sich in der Pflicht fühlt. Die zwei wollten einst gemeinsam auswandern. Ihrer Familie zuliebe ist Katrin damals Arno letztlich nicht gefolgt. Kaum hat Martin den Kontakt wiederhergestellt, kehren die alten Gefühle zurück – und die beiden wollen endlich alles nachholen. Es gibt nur ein Problem: Arno scheint an beginnender Demenz zu leiden und droht am erneuten Scheitern der gemeinsamen Zukunft mit Katrin zu zerbrechen.

Mit Hans Sigl (Martin Gruber), Heiko Ruprecht (Hans Gruber), Ronja Forcher (Lilli Gruber), Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber), Christian Kohlund (Ludwig Gruber), Mark Keller (Alexander Kahnweiler), Rebecca Immanuel (Vera Fendrich), Lucas Englander (Arno Moosbach, jung), Dominic Raacke (Arno Moosbach, alt), Angela Roy (Katrin) u. a.

