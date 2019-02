KV-Abschluss Taxi und Mietwagen: Plus 20 Prozent mehr Lohn in 22 Monaten

Wien (OTS) - Der Fachbereich Straße in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida hat sich mit dem Fachverband für das Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) auf einen Lohnabschluss in Etappen für die Taxi- und MietwagenlenkerInnen geeinigt.

„In Summe macht das in 22 Monaten eine KV-Lohnerhöhung von 20,22 Prozent aus. Ziel war es, auch in dieser Branche endlich das 1500 Euro-Mindestlohnziel zu erreichen, was ab 1. Dezember 2020 der Fall ist“, freut sich Karl Delfs, vida-Bundessekretär für den Fachbereich Straße.

Der Lohnabschluss im Detail: Der kollektivvertragliche Mindestlohn beträgt seit 1. Februar 2019 1.285 Euro brutto (plus 4,05 Prozent). Ab 1. März 2020 werden die Löhne um weitere 5,6 Prozent auf 1.300 Euro brutto angehoben. Mit 1. Dezember 2020 folgt schließlich eine weitere Anhebung auf 1.500 Euro Bruttomindestlohn, was einem Plus von 11,11 Prozent gleichkommt.

„Weiters wurde im Rahmen der KV-Verhandlungen festgehalten, dass die Sozialpartner auch in Zukunft gegen unsoziale Praktiken in diesem Gewerbe gemeinsam vorgehen werden“, schließt Delfs.





