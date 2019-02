ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019

Auch die Pressekonferenz nach dem Super-G der Herren bei der Ski-WM Aare 2019 ist am 6. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 6. Februar 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz nach dem Super-G der Herren bei der Ski-WM Aare 2019 um 15.10 Uhr und von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019 (Freeski Slopestyle um 18.55 Uhr, Aerials um 2.55 Uhr), die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup der Damen in Hinzenbach um 21.20 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 22.05 Uhr und das „FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazin“ (Blue Mountain, Tremblant und Seiseralm) um 22.30 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz nach dem Super-G der Herren bei der Ski-WM Aare 2019 live. Reporter ist Andreas Felber.

Die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften gehen vom 1. bis 10. Februar in Utah in den USA über die Bühne. Die Skicross-und Snowboardcross-Bewerbe werden in Solitude ausgetragen. Halfpipe, Big Air, Slopestyle, Parallelriesenslalom und Parallelslalom finden in Park City statt. Deer Valley ist Austragungsort für Moguls-, Dual-Moguls- und Aerials-Bewerbe. ORF SPORT + überträgt täglich live aus Utah.

Kommentator ist Michael Mangge, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Felix Prankl. Die Aerials kommentiert Erwin Hujecek mit Kokommentator Christian Rijavec.

Die Aerials kommentiert Erwin Hujecek mit Kokommentator Christian Rijavec.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 5. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

