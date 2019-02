Ski-WM im ORF mit Super-G der Herren

Ab 11.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Erstmals wird bei der Ski-WM in Aare bei den Herren um Medaillen gefahren: ORF eins zeigt am Mittwoch, dem 6. Februar 2019, ab 11.30 Uhr den Super-G. Bereits um 10.15 Uhr bestreiten die Speed-Damen ihr Abfahrtstraining. Um 18.00 Uhr meldet sich das „WM-Studio“ mit der Siegerehrung und den Medaillengewinnerinnen als Gästen.

Mit einer (barrierefreien) Live-Coverage von rund 80 Stunden in ORF eins und ORF SPORT + entgehen den ORF-Wintersportfans keine Rennen und keine Trainingsläufe. Daneben informiert das tägliche „WM-Studio“ am Platz der Siegerehrungen in ORF eins über das WM-Geschehen. Um 18.00 Uhr stehen dabei zunächst die Rennanalysen im Mittelpunkt, um ca. 18.25 Uhr geht es zu den Siegerehrungen des Tages und um 19.00 Uhr sind „Die Stars“ im „WM-Studio“ zu Gast.

ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF-Ski-alpin-Special bieten im Web und via App Live-Streams vom gesamten Geschehen und Highlights als Video-on-Demand.

