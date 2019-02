Der Zweite Weltkrieg

Madame Tussauds Wien erinnert sich

Wien (OTS) - Die neue historische Kulisse des Zweiten Weltkrieges wurde Dienstagmorgen bei Madame Tussauds im Wiener Prater enthüllt und macht mit einem „Figure Grouping“ weltweit auf sich aufmerksam.

1939 – 2019. Acht Dekaden liegen dazwischen, die Erinnerungen an den Krieg bleiben bestehen. Die Wiener Wachsfigurenattraktion nahm sich dem Thema an und eröffnete heute einen neuen Ausstellungsbereich rund um den Zweiten Weltkrieg (1939-1945). Neben Besucherinteraktionen stehen Respekt und Erinnerung an erster Stelle:

„Wir wollen unsere Plattform als kulturelle Ausstellungstätte nutzen und mit diesem Setting ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Bei uns kann man nicht nur seinen Lieblingsstar treffen, sondern auch Zeitgeschichte hautnah erleben“, so Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien.

Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes „Figure Grouping“. Passende Figuren diverser Themenbereiche werden zu einem zusammengefasst und erzählen so eine Geschichte. Eine Neuheit, die die Wiener Tussauds-Dependance zum Alleinstellungsmerkmal macht und bisher in keinem anderen Madame Tussauds weltweit zu sehen ist.

Deshalb sind neben den historischen Figuren von Anne Frank (ihr rekonstruiertes Hinterzimmer wurde bereits 2013 enthüllt), Oskar Schindler, Leopold Figl und den britischen Premierminister Winston Churchill auch Wachsfiguren wie Quentin Tarantino und Brad Pitt zu sehen. Die zwei US-Amerikaner stellen Szenen des Films „Inglourious Basterds” dar.

„Mit diesem Figure Grouping brechen wir die klassischen Themenbereiche ein wenig auf und können auf neue Weise Geschichten für unsere Gäste erzählen“, so Rauscher.

Besucher haben ab sofort die Möglichkeit, geheime Objekte in „Feelboxen“ zu ertasten und eine legendäre englische Telefonzelle zu bestaunen. Ein handgemaltes Mural, welches von einer jungen Künstlerin in Form von lila Friedensflügeln dargestellt ist, dient als Selfie-Point und Abschluss dieses Bereiches. Zwei Wochen wurde bis zur Fertigstellung benötigt.

Madame Tussauds Wien wurde im April 2011 eröffnet und zählt momentan über 80 Wachsfiguren zum Bestand.

Bilder zur Veranstaltung finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-A2qBQON9Ab. Bitte achten Sie bei Verwendung auf das Copyright: „©=Madame Tussauds Wien/Katharina Schiffl“

Rückfragen & Kontakt:

Madame Tussauds Wien

Lukas Rauscher

Öffentlichkeitsarbeit

T | +43 1 90 66 3 - 18

E | lukas.rauscher @ merlinentertainments.biz