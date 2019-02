Gefühlschaos bei Familie Wollny - Neue Folge "Die Wollnys" am Mittwoch bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie

- Silvias Charity-Event steht vor der Tür

- Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II

Nachdem sich Haralds Zustand nach seinem Herzinfarkt in der Türkei verbessert hat, wird er in eine Spezialklinik nach Deutschland geflogen. Im heimischen Ratheim laufen währenddessen die Vorbereitungen für Silvias Charity-Event auf Hochtouren. Zudem kehren Calantha und Harald aus dem Krankenhaus zurück.

Nach seinem schweren Herzinfarkt hat sich Haralds Zustand in der Türkei so weit verbessert, dass er mit einem Ambulanz-Jet nach Deutschland geflogen wird. Silvia weiß ihren Liebsten in einer Herzklinik in guten Händen und kann sie sich nun auch auf das bevorstehende Charity-Event für bedürftige Straßenkinder vorbereiten. Schon in wenigen Tagen findet es statt. Insgesamt 700 Gäste sind eingeladen, darunter auch viele Promis. Neben dem Schaulaufen über den roten Teppich gibt es eine

Tombola und verschiedene Auftritte. Wird Silvias Charity-Abend ein Erfolg?

Nach dem großen Benefiz-Event gönnen sich die Wollnys in Ratheim etwas Ruhe und Zeit mit der Familie. Außerdem darf die schwangere Calantha endlich wieder nach Hause, nachdem sie wegen starken Bauchschmerzen im Krankenhaus lag. Auch Harald wird - unter der Auflage sich zu schonen - aus dem Krankenhaus entlassen.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.

