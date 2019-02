Filmfonds Wien unterstützt Filmnachwuchs und Produzenten

Filmfonds Wien erleichtert den Förderzugang für JungproduzentInnen und erhöht Kostenpauschale

Wien (OTS) - Mit einer Novellierung seiner Förderrichtlinien erleichtert der Filmfonds Wien dem Filmnachwuchs den Zugang zur Filmförderung. Junge ProduzentInnen können künftig um Projektentwicklungsförderung ansuchen, ohne zuvor ein Referenzprojekt in vergleichbarer Größe koproduziert zu haben. Die Unterstützung der Projektentwicklung hat in der Filmförderung Initialcharakter und geht in vielen Fällen der Herstellungsförderung von Kino- und TV-Produktionen voran.

„Die Wiener Filmförderung ist auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für den Filmnachwuchs. Mit seinen neuen Richtlinien stellt der Filmfonds Wien nachhaltig die Weichen für die Entwicklung junger, mutiger Filmprojekte“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle hilft vor allem JungproduzentInnen, ihr erstes Langfilm-Projekt zu entwickeln. Frische Talente bringen neue Perspektiven und gehören zu den wichtigsten Zutaten für den Erfolg des österreichischen Films“, unterstreicht Gerlinde Seitner, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien.

Unabhängig davon werden geförderte Projekte in Zukunft durch eine höhere Pauschale in den Fertigungskosten unterstützt. So hat der Filmfonds Wien die Fertigungsgemeinkosten in der Projektentwicklungsförderung von 7,5 Prozent auf 9,0 Prozent angehoben.

Die Änderungen der Förderrichtlinien des Filmfonds Wien wurden vom Kuratorium in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 beschlossen und gelten ab sofort.





