LR Schleritzko am Safer-Internet-Day: „Bibliotheken helfen Eltern beim Umgang mit Smartphones und Co“

„WISCH & WEG“ soll Eltern befähigen ihre Kinder stressfrei und sicher durch das Internet zu bringen

St. Pölten (OTS/NLK) - Dass man in Niederösterreichs Bibliotheken Bücher und verschiedene andere Medien ausleihen kann, dürfte niemanden überraschen. Dass die Bibliotheken aber auch eine Rolle am heutigen Safer-Internet-Day spielen können, wird aber nur wenigen bekannt sein. „Unsere Bibliotheken bieten ein breit gefächertes Angebot an Kultur- und Bildungsangeboten. Natürlich nehmen sie sich auch der Digitalisierung an. Mit ‚Wisch & Weg‘ soll etwa Eltern unter die Arme gegriffen werden. Sie sollen erfahren, wie sie ihre Kinder möglichst stressfrei und sicher durch die digitale Welt begleiten können. Den Auftakt macht die öffentliche Bücherei Sitzenberg-Reidling“, berichtet Landesrat Ludwig Schleritzko, der in Niederösterreich für das Bibliothekswesen zuständig ist.

Ob im Beruf, in der Schule, zu Hause oder unterwegs – digitale Medien sind unsere ständigen Begleiter. Medienkompetenz befähigt uns dazu, Medien selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ zu nutzen. „Aktuelle Zahlen zeigen uns, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Stress durch ihr Smartphone empfinden. Sozialer Druck, ständige Erreichbarkeit oder das große Ablenkungspotenzial werden als Probleme genannt. Wir wollen, dass Eltern die Kompetenz haben, um mit ihren Kindern über diese Herausforderungen zu sprechen“, so der Landesrat.

Gemeinsam mit Safer-Internet-Trainerin Marietheres van Veen wird sich auf die Suche nach der eigenen digitalen Identität gemacht und der Frage nachgegangen: Wie sieht meine digitale Zukunft aus? Wie smart möchte ich sein? Und was ist das: Datensouveränität? Interessierte Bibliotheken können sich über die Servicestelle „Treffpunkt Bibliothek“ näher informieren und entsprechende Angebote organisieren.

Nähere Informationen zum Projekt gibt es auch unter

http://www.vanveen.co.at/index.php?id=318 sowie unter der

Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, Birgit Hinterhofer, MSc, birgit.hinterhofer @ fen.at, Telefon 02742/9005-17990.

