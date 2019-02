"FSG hat beim Thema Wohnen versagt!"

Fritz Pöltl vom FCG-ÖAAB fordert: „Mieten dürfen nicht stärker steigen als Löhne und Gehälter“

Wien (OTS) - Mit dem Slogan „Wohnen muss billiger werden“ ist die FSG-Fraktion der AK-Wien im Jahr 2014 in den Wahlkampf gezogen. Mit „Ihre Stimme für billiges Wohnen“ hat die sozialdemokratische FSG-Mehrheit damals die Wähler geködert und auch gleich kundgetan, wie Wohnen billiger werden soll: Mit einer klaren Mietobergrenze, gesenkten Betriebskosten und der Abschaffung der Maklergebühren und der befristeten Mietverträge…

Stadt Wien als Komplize

„Fast fünf Jahre danach ist die Lage am Wohnungssektor prekärer denn je: Die Mieten sind im Schnitt um rund 20 Prozent gestiegen und die Betriebskosten sind explodiert. Nicht zuletzt wegen der von der FSG-Fraktion unterstützten exorbitanten Gebührenerhöhungen der rotgrün regierten Stadt Wien. Die FSG hat beim Thema Wohnen versagt“, wie Fritz Pöltl, der Spitzenkandidat von FCG und ÖAAB vor der diesjährigen Wiener AK-Wahl scharf kritisiert. Und von den versprochenen Mietobergrenzen kann am freien Markt schon lange keine Rede mehr sein. Lag im Jahr 2014 bei Neuvermietungen die Durchschnittsmiete einer 90 m² Wohnung bei ohnehin hohen 997 Euro, so lag sie vier Jahre später bereits bei 1.100 bis 1.725, je nach Bezirk. Im Schnitt also um rund 40 Prozent höher! Maklergebühren gibt es übrigens nach wie vor und befristete Verträge ebenso!

Mieten und Löhne

Für den jetzigen Wahlkampf hat sich die sozialdemokratische Mehrheit wieder das Thema „Wohnen!“ auf die Fahnen geschrieben. „Geschehen wird freilich wieder einmal nichts“, ist Pöltl überzeugt. „Vielleicht lassen sich die Wähler diesmal nicht von den vollmundigen Wahlversprechen der Sozialdemokraten an der Nase herumführen und geben nun der Wahlgemeinschaft von FCG und ÖAAB ihre Stimme. Denn für uns gibt es eine klare Obergrenze: Mieten dürfen nicht stärker steigen als Löhne und Gehälter“, unterstreicht Spitzenkandidat Fritz Pöltl eine der wichtigsten Forderungen aus seinem Wahlprogramm.

