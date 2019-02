Turner-Preisträger Martin Creed zu Gast im mumok

Soloabend am Mittwoch, 13. Februar 2019, 18.30 Uhr

Wien (OTS) - Der Turner-Preisträger Martin Creed ist für seine abwechslungsreichen Arbeiten, die kompromisslos, unterhaltsam, schockierend wie anziehend sind, bekannt geworden. Musik, Vorträge und Theateraufführungen sind ein wichtiges Element seiner Arbeit. In schottischem Dialekt führt Creed im mumok durch seinen Soloabend und reflektiert lyrisch wie musikalisch, ernsthaft und ironisch über grundlegende Probleme menschlicher Existenz. Oftmals provoziert und irritiert der Künstler sein Publikum, um das festgefahrene Verständnis von Kunst infrage zu stellen "I think that the best things get under people's skin, make them remember them. People aren't stupid. They know what's fake and what's not. They respond to things. Art is just things in the world, usually an arrangement of colour and shapes. It's people who have the feelings and the reactions.", so Creed.

Martin Creed wurde 1968 in Wakefield, England geboren. Zwischen 1986 und 1990 studierte er an der Slade School of Fine Art in London. Der Künstler lebt und arbeitet in London und Alicudi, Italien.

2001 gewann Martin Creed den renommierten Turner-Preis für seine Arbeit Work No. 227: The Lights Going On And Off. Einem breiten Publikum wurde er 2008 mit seiner Arbeit Work No. 850 bekannt, für die er täglich alle 30 Sekunden Sportler durch die Tate Britain sprinten ließ.

Neben seiner Karriere als bildender Künstler ist Martin Creed auch als Musiker aktiv. Er ist der Gitarrist, Singer und Songwriter der 1994 gegründeten Rockband Owada.

http://www.martincreed.com/

Ort: mumok kino

Eintritt: frei mit gültigem mumok Ticket

