Favoriten: „Sing und Swing“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr ist das beliebte „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) der Schauplatz einer unterhaltsamen Musik-Veranstaltung: Am Samstag, 9. Februar, gastieren dort ab 15.00 Uhr das Ensemble „The Swingaroos & The Pocket Big Band“ und der Entertainer Michael Perfler. Die mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler bieten dem Publikum ein mitreißendes Show-Programm mit dem Kurzweil verheißenden Titel „Sing und Swing“. Dabei ist ein Mitsingen der Zuhörerschaft ausdrücklich erwünscht. Karten für das beschwingte Konzert kosten 10 Euro („Musikschutz“). Das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Team des Kultur-Vereins „Kultur 10“ organisiert diesen musikalischen Nachmittag. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614. Information via E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

