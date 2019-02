AVISO: Morgen, Mittwoch, AK Pressekonferenz: Neue AK Studie – Mietkosten in Wien!

Wien (OTS) - Wie geht’s jungen ArbeitnehmerInnen bei der Wohnungssuche in Wien? Das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) hat im Auftrag der AK die Mietkostenbelas-tung junger ArbeitnehmerInnen in Wien erhoben. Die AK präsentiert die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie ihre neue AK Extra Leistung in der Mietrechtsbera-tung bei einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz „Neue AK Studie – Mietkosten in Wien“ mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik

Mittwoch, 6. Februar 2019, 09.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

