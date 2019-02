Crowdfunding-Kampagnen der Kulturvernetzung NÖ

Aktuell setzen vier Projekte auf diese Finanzierungsform

St. Pölten (OTS/NLK) - In Zeiten knapperer Budgets erweist sich Crowdfunding für Kunst- und Kulturprojekte zusehends als interessante Finanzierungsform. Crowdfunding, bei dem viele Menschen gemeinsam eine Idee oder ein Projekt finanzieren, leistet aber mehr, als nur Geld zu lukrieren: Mit einer Crowdfunding-Kampagne tritt man in völlig neuer Form in Interaktion mit Menschen, die aus reinem Interesse dazu bereit sind, Geld in ein Projekt zu investieren, um damit zu seiner Realisierung beizutragen.

Die Zahlen dieser Kundenbindung auf ganz neuer Ebene sprechen für sich: Rund 75 Prozent der insgesamt 39 von der Kulturvernetzung NÖ begleiteten Crowdfunding-Kampagnen konnten in den letzten beiden Jahren erfolgreich abgeschlossen werden, darunter namhafte Projekte bzw. Akteure aus unterschiedlichsten Genres wie die Karikaturistin Conny Wolf, die Band The Horny Funk Brothers oder die Kunstwerkstatt Tulln.

Aktuell gibt es sogar vier Projekte zeitgleich, die auf eine Finanzierung über diesen Weg hoffen und sich über Unterstützung freuen: Seit Anfang Jänner 2018 gibt es mit „Thayathal.tv“ ein monatliches Online-Video-Magazin, das sich mit aktuellen Themen aus dem Waldviertel, aber auch dem tschechischen Nachbarland beschäftigt. Mit Hilfe von Crowdfunding sollen die nächsten 12 monatlichen Beiträge gesichert werden, besonders Mutige können sich durch ihre finanzielle Unterstützung sogar als Moderator versuchen (Kampagne bis 15. Februar; www.startnext.com/thayatal-tv).

„Participatory Arts Panel“ will mit Workshops, Vorträgen und Screenings im Bereich Tanz und Theater eine Woche lang in Linz partizipative Kunst für alle vermitteln. Das aus fünf Frauen bestehende Projektteam möchte dabei möglichst vielen Menschen auf höchstem Niveau und mit regionalen, nationalen und internationalen Experten Kunst und Kultur näherbringen. Dazu braucht es finanzielle Unterstützung, um kostendeckend arbeiten und die Teilnehmergebühren möglichst gering halten zu können (Kampagne bis 17. Februar; www.startnext.com/participatoryartspanel).

Der Kabarettist Franz Riegler möchte mit Liedern aus dem aktuellen und den Lieblingssongs aus dem letzten Programm seine mittlerweile dritte CD, „Jo eh“, herausbringen. Für großzügige Förderer gibt es als Dankeschön drei Stunden mit dem Kabarettisten und damit Zeit für ein Privatkonzert, gemeinsames Musizieren etc. (Kampagne bis 24. Februar; www.startnext.com/3-solo-cd-jo-eh).

Die Theatergruppe Kronberg schließlich benötigt dringend eine Überdachung für ihre 80 Quadratmeter große Open-Air-Bühne, um im Sommer die bestehende Theaterreihe „Kultur im Park“ wetterfest abwickeln zu können, bei der auch national und international bekannte Künstler auftreten. Als Dankeschön wartet hier ein Sechs-Gänge-Menü für zwei Personen inklusive Freikarten, Backstage-Führung etc. (Kampagne bis 1. März; www.startnext.com/kultur-im-park).

Alle Details zu den aktuellen und auch bisherigen Projekten von Mitgliedern der Kulturvernetzung NÖ gibt es auf der Partnerpage bei Startnext unter www.startnext.com/pages/kulturvernetzung. Nähere Informationen bei der Kulturvernetzung NÖ, Büro Mostviertel, unter 07442/536 11, Hannes Mayrhofer, und e-mail hannes.mayrhofer @ kulturvernetzung.at.

