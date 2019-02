Medieneinladung: Women in Focus - Eine Initiative zu Female Leadership und Frauen im Gesundheitswesen

Wien (OTS) - Wir möchten Sie zu einer brandneuen Veranstaltung namens Women in Focus einladen, die vom 28. Februar bis 1. März in der Donau-City Kirche stattfindet.



Diese Initiative ist Teil des European Congress of Radiology (ECR), der zeitgleich sein 25-jähriges Bestehen in Wien feiert und im nahe gelegenen Austria Center Vienna stattfindet.



Das Programm und der Inhalt der Veranstaltung richten sich ausdrücklich nicht nur an MedizinerInnen, sondern an all jene, die sich für die Themen Frauen in Führungspositionen, die Veränderung dieses Rollenbilds über die Generationen und Frauen in führenden Positionen im Gesundheitswesen interessieren.



Erdacht von ESR President Lorenzo Derchi und organisiert von Prof. Hedvig Hricak, Leiterin der Radiologie-Abteilung des Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, zelebriert Women in Focus „female Leadership“ und bietet gleichzeitig Ratschläge und Einblicke für diejenigen, die ihre beruflichen Fähigkeiten und ihre eigenen Karrieren vorantreiben wollen.



Ort

Donau City Kirche

Donau-City-Straße 2, 1220 Wien



Zeitplan

Thursday, February 28, 2019/12:30-14:00

Leading by example

Chairperson: Hedvig Hricak; New York, NY/US



Thursday, February 28, 2019/15.45-17:00

Changing the image of women in leadership: generational differences and similarities

Moderator: Rahel A. Kubik-Huch; Baden/CH



Friday, March 1, 2019/14:00-15:15

Women in challenging environments

Moderator: Regina Beets-Tan; Amsterdam/NL



Friday, March 1, 2019/16:00-17:25

Leadership and mentorship

Moderator: Janet E. Husband; London/UK



Auf jeden Vortrag folgt eine Podiumsdiskussion mit weiteren inspirierenden und renommierten Referenten aus der ganzen Welt. Weitere Details zum Programm finden Sie hier.



Nach der ersten Sitzung eines jeden Tages folgt ein kostenloses leichtes Mittagessen mit Live-Musik in der Lounge im Untergeschoss der Kirche. Darüber hinaus besteht für JournalistInnen die Möglichkeit, nach jeder Sitzung die Moderatoren, Sprecher und/oder Diskussionsteilnehmer zu interviewen.







