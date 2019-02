NÖGKK: Bewegungs-Champion startet wieder

Innovatives Sport-Programm tourt durch ganz Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Von Amstetten bis Zwettl: Der Bewegungs-Champion begeistert in Kürze wieder bewegungshungrige Schulkinder in ganz Niederösterreich. Die gemeinsame Initiative der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) und dem Sportinstitut IMSB war bereits im Vorjahr ein voller Erfolg: Über 350 Schulklassen aus 130 Schulen machten mit, insgesamt waren 8000 Kinder beteiligt – miteinander meisterten sie 10 Kilometer Weitsprung, schafften 35 000 Sprintsekunden und warfen den Medizinball 32 Kilometer weit.

Auch heuer gibt es wieder 21 Bewegungs-Champion-Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler von 6 bis 12 Jahren. Die Events finden von Februar bis Mai statt. Bei einem spielerischen Fünfkampf werden die sportmotorischen Grundfähigkeiten – wie Kraft, Koordination und Schnelligkeit – getestet. Außerdem warten verschiedene „Mach-mit-Stationen“, bei denen die Kinder gemeinsam unterschiedliche Aufgaben lösen können. Bei allen Übungen stehen der Spaß und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Aus jeder Altersklasse werden die Bestplatzierten am 17. Juni zum Finale in St. Pölten eingeladen, wo die Bewegungs-Champions gekürt werden.

Benefit für Klein und Groß

Durch die Teilnahme am Bewegungs-Champion profitieren Kinder und Erwachsene: Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur ihre sportmotorischen und sozialen Fähigkeiten kennen, sie können auch neue Sport-, Kreativ- und Entspannungsangebote ausprobieren. Handlungsempfehlungen, Verbesserungstipps, Materialhinweise und Beratung vor Ort ermöglichen Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern, nachhaltig in Schulen und anderen Einrichtungen oder zu Hause zu arbeiten. Ebenso gibt es Workshops und Fortbildungen für Lehrkräfte. Durch diesen Input können sie auch besser auf die Fähigkeiten der Kinder aufbauen bzw. gezielt auf Defizite eingehen.

Nähere Infos über Termine und Veranstaltungsorte gibt es auf der Homepage www.bewegungs-champion.at. Die Teilnahme am Bewegungs-Champion ist kostenlos.

Die NÖGKK im Internet: www.noegkk.a

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at