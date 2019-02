ADMIRAL Arena Prater: Ausverkaufte Super Bowl Party

Burger, Bier und Superstimmung - Mehr als 550 Football Fans und zahlreiche VIP-Gäste feuerten während der Super Bowl-Nacht die Teams der New England Patriots und der Los Angeles Rams an.

Wien (OTS) - Für die Super Bowl Party öffnete Europas größte Sportsbar, die ADMIRAL Arena Prater in Wien, für mehr als 550 Gäste ihre Pforten. Die ADMIRAL Arena Prater besticht nicht nur mit der größten Indoor LED Wall von rund 45m² in 5K-Qualität, sondern bietet auch zusätzlich 75 Screens, 50 Wett-Terminals, Darts- und Wuzzlerautomaten sowie eine an amerikanische Sportsbars angelehnte Gastronomie.

Bevor es kurz nach Mitternacht mit dem Spiel losging, hatten die Gäste Gelegenheit, sich an drei Buffetstationen und vier Bars, nach dem Motto 'all you can eat and drink', zu stärken. Klassische Pulled Beef- und Pulled Pork Burger, knusprige Chilli Chicken Wings, Pastrami Sandwiches, Makkaroni sowie Salate, Hot Dogs, Ribs und Roastbeef passten perfekt zu dem amerikanischen Event der Superlative.

Die Moderatoren von DAZN führten gekonnt durch den Abend, berichteten vom Weg zum Super Bowl, erklärten die Grundregeln und begeisterten mit ihrem Fachwissen. Die Danube Dragons Premium Dancers brachten durch mehrere Auftritte die Stimmung in der ADMIRAL Arena zum Kochen. Die Band Gini x friends rundete das Rahmenprogramm bis zum Ankick ab. Nach dem Erfolg der New England Patriots fanden die Gäste bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet einen angenehmen Ausklang bis in die frühen Morgenstunden.

"Es freut uns besonders, dass die Spieler des Wiener Football-Vereins Danube Dragons heute Abend in dieser tollen Atmosphäre mit uns gefeiert haben. Die Spieler und die mehr als 500 Gäste haben sich wohl gefühlt und hatten sichtlich Spaß", so Paul Kozelsky, Geschäftsführer von ADMIRAL Sportwetten.

Rückfragen & Kontakt:

Carina Yeh

Eventmanagement

HTM Hotel- und Tourismus- Management GmbH



+43 664 8830 6516

cyeh @ novomatic.com

carina.yeh @ admiral.at