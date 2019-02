Aviso: Pressegespräch Gesundheitssport flächendeckend für ganz Oberösterreich

Mittwoch, 6. Februar 2019, um 10.30 Uhr im Oberösterreichischen Presseclub (Landstraße 31, 4020 Linz)

Linz (OTS) - Bewegungsmangel ist eine der großen gesundheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aktuelle Studien belegen längst: Zu wenig Bewegung macht krank.



Die SVA stellte dabei in Kooperation mit allen Sozialversicherungsträgern, den Sportdachverbänden und deren regionalen Sportvereinen und Partnern neue Weichen: In Oberösterreich wird seit 2017 das spezielle Pilot-Trainingsprogramm für Diabetes Typ 2- und Adipositas-Patienten „FEDERLEICHT“ angeboten. Das Ergebnis: Mit professioneller Bewegungsberatung und durch den Rückhalt der Gruppe können langanhaltende Erfolge gewährleistet werden.



Bereits in der 14-monatigen Pilotphase von FEDERLEICHT zeigte sich, welche Anreize notwendig sind, damit bewegungsarme Menschen zum Sporttreiben motiviert werden können. Ab März 2019 wird FEDERLEICHT flächendeckend auf alle oberösterreichische Regionen ausgedehnt.



Über Evaluierungsergebnisse, Hintergrundinformationen und Pläne sprechen:

Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky - Willer, Med. Uni. Wien/Präsidentin Österreichische Diabetes Gesellschaft

Michael Pecherstorfer, Vorsitzender im Landesstellenausschuss der SVA OÖ

Albert Maringer, Obmann der OÖGKK

Franz Schiefermair, Präsident Sportunion OÖ

Martin Petermüller, BA, Teilnehmer am Programm, Polizeioffizier/Oberstleutnant

Moderation: Dr. Christian Lackinger



Datum: 06.02.2019, 10:30 Uhr

Ort: Oberösterreichischer Presseclub, Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich



