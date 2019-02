Eintrag ins GUINNESS-BUCH DER REKORDE für zeitgleiche Eröffnung der größten Anzahl an Filialen am 14. Januar 2019

NextGen Vakrangee Kendra - zeitgleiche Eröffnung von 1.107 Filialen in ganz Indien

Insgesamt hat das Unternehmen über 3.300 Filialen eröffnet

Vakrangee feiert heute den jüngsten Erfolg des Unternehmens - den Eintrag ins GUINNESS-BUCH DER REKORDE für die zeitgleiche Eröffnung der größten Anzahl an Geschäften. Vakrangee hat den Eintrag des Unternehmens in das GUINESS-BUCH DER REKORDE für die Eröffnung von 1.107 Geschäften am 14. Januar 2019 um 11:07 Uhr bekanntgegeben. Das ist die größte Anzahl an Filialen, die weltweit eröffnet wurde. Den bisherigen Rekord für die zeitgleiche Eröffnung der größten Anzahl an Geschäften hielt mit 505 Geschäften, seit dem 29. Oktober 2018, das Unternehmen Xiaomi Technology India Pvt. Ltd. - dieser Rekord wurde nun mit dem Eintrag in das GUINNESS-BUCH DER REKORDE von Vakrangee übertroffen.

Fotos zum offiziellen Eintrag in das GUINNESS-BUCH DER REKORDE[TM]: https://vakrangee.in/gallery4.php?id=156

Diese 1.107 Filialen waren Teil der über 3.300 NextGen Vakrangee Kendra-Stores, die am 14. Januar 2019 eröffnet wurden. Die NextGen-Stores bieten ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Banken, Versicherungen, Geldautomaten, unterstützten E-Commerce, E-Governance, Finanzdienstleistungen und Logistik. Die Filialen sind auf 19 Staaten, mehr als 350 Bezirke und über 2.000 Postleitzahlen des Landes verteilt, von denen mehr als 70 % aus Städten der Klassifikation 5 und 6 stammen.

Dinesh Nandwana, Gründer, Promoter und Executive Chairman von Vakrangee Ltd., erläutert in diesem Zusammenhang: "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, diese Auszeichnung von GUINNESS WORLD RECORDS zu erhalten. Diese weltweite Anerkennung bestätigt unsere Überzeugung und unser Engagement hinsichtlich des Transformationsprogramms der NextGen von Vakrangee Kendra. Die rekordträchtige Leistung zeigt zudem die Fähigkeit unserer gewachsenen Familie aus Mitarbeitern im Unternehmen, Franchise-Partnern und Lieferanten."

Bis zum Geschäftsjahr 2019/2020 möchte Vakrangee mindestens 25.000 operative Niederlassungen verzeichnen und diese Zahl weiter ausbauen, um bis zum Geschäftsjahr 2020/2021 mit 45.000 und bis zum Geschäftsjahr 2021/2022 mit 75.000 Niederlassungen aufwarten zu können.

Swapnil Dangarikar, offizieller Wertungsrichter von GUINNESS WORLD RECORDS, kommentierte diesen Umstand wie folgt: "Wir freuen uns, dass Vakrangee mit der zeitgleichen Eröffnung der größten Anzahl an Geschäften einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Sämtliche Filialen wurden am 14. Januar 2019 zeitgleich um exakt 11:07 Uhr eröffnet."

"Es ist eine Ehre, Vakrangee Limited das Zertifikat für den Eintrag in das GUINNESS-BUCH DER REKORDE überreichen zu dürfen. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Vakrangee Limited nun als Officially Amazing[TM] (offiziell verblüffend) gilt" fügt er hinzu.

Über Vakrangee Limited (BSE-Kennzahl: 511431) (NSE-Kennzahl: VAKRANGEE)

Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist das einzige technologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienstleistungen für die nicht bedienten Märkte bereitstellen zu können. Die Assisted Digital Convenience-Stores nennen sich "Vakrangee Kendra" und fungieren als "One-Stop-Shop" für die Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen und Produkte. Hinsichtlich finanzieller Eingliederung in Indien gilt Vakrangee als Vorreiter. Das Unternehmen hat mit verschiedenen Banken des öffentlichen Sektors "Common BC"-Abkommen unterzeichnet, um nicht bedienter und benachteiligter Landbevölkerung Echtzeit-Banking bereitzustellen. Neben dem Bankgeschäft bietet "Vakrangee Kendra" auch Versicherungsprodukte, Dienstleistungen im Bereich E-Governance und Produkte im Bereich E-Commerce an. Weitere Informationen unter http://www.vakrangee.in

