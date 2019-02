Königsberger-Ludwig: Prüfung des Verdachts der Kindeswohlgefährdung in St. Gabriel angeordnet

Vier Meldungen an zuständige Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt

St. Pölten, (OTS) - Im Zusammenhang mit der angekündigten Verlegung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) aus dem Asylquartier St. Gabriel in Maria Enzersdorf sind im Büro von NÖ Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vier Meldungen hinsichtlich Kindeswohlgefährdung eingegangen. „Gemäß meinem rechtlichen Auftrag habe ich heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe beauftragt, dem Verdacht der Kinderwohlgefährdung nachzugehen. Diese haben daraufhin die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde in Mödling in Kenntnis gesetzt und um unverzügliche Abklärung ersucht“, informiert Landesrätin Königsberger-Ludwig.

