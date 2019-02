Oberösterreichische Apothekerkammer: Masern-Impfpflicht notwendig

Nach dem jüngsten Ausbruch der Masernfälle in einigen Bundesländern spricht sich die Apothekerkammer Oberösterreich für eine Masern-Impfpflicht bei Kleinkindern aus

Linz (OTS) - Nur rund 80 Prozent der Kinder in Oberösterreich sind komplett gegen Masern geimpft. „Hier haben wir einen deutlichen Nachholbedarf, denn erst bei einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent ist ein Herdenschutz gewährleistet“, warnen Präsident und Vizepräsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer, Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger und Mag. pharm. Monika Aichberger, anlässlich der jüngsten Masernfälle in Österreich. Als eine der günstigsten und einfachsten Vorsorgemaßnahmen schützt Impfen gegen diese und andere schwere Krankheiten. Die zu geringe Durchimpfungsrate sowie die jüngsten Masernfälle in der Steiermark und Salzburg sind für die Oberösterreichische Apothekerkammer ein Weckruf für alle Beteiligten, über eine Masern-Impfpflicht für Kleinkinder zu diskutieren. „Der aktuelle Ausbruch der Masernfälle zeigt eindeutig, dass wir noch mehr als bisher tun müssen, um die Durchimpfungsrate konsequent zu erhöhen. Dementsprechend halten wir die Impfpflicht für Masern im Rahmen des Mutter-Kind-Passes für eine nachhaltige Lösung“, betonen Präsident und Vizepräsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer.

Oberösterreich ist bereits Vorreiter, wenn es um freiwillige Impf-Anreize geht: Wenn die empfohlenen Impfungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes durchgeführt werden, kann man um den Mutter-Kind-Zuschuss des Landes Oberösterreich in der Höhe von 375 Euro ansuchen. Auch die rund 200 Apotheken in Oberösterreich sind wichtige Ansprechpartner für die Bevölkerung in Sachen Impfen. „Unsere Apothekerinnen und Apotheker informieren und beraten regelmäßig über die Schutzwirkung von Impfungen bei Kindern und Erwachsenen und überprüfen auch gerne Impfpässe. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, das Impfwissen in der Bevölkerung zu verbessern“, so Veitschegger und Aichberger.

Masern sind eine ernstzunehmende Krankheit, die zu gravierenden Spätfolgen führen kann – Impfen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Landesgeschäftsstelle Oberösterreich

4020 Linz, Mozartstraße 26

Tel.: 0732/770350

E-Mail: ooe @ apothekerkammer.at