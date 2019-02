„Report“ am 5. Februar über die Vision Europa und die Israel-Reise des Bundespräsidenten

Außerdem um 21.05 Uhr in ORF 2: Arik Brauers und Michael Köhlmeiers Bilanz der Regierungsarbeit und des abgelaufenen Gedenkjahres

Wien (OTS) - Wolfgang Wagner präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 5. Februar 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Vision Europa

Soll es mehr oder weniger EU geben? Sollen die Nationalstaaten mehr Kompetenzen erhalten? Soll Brüssel härtere Strafen verhängen dürfen, wenn sich Mitgliedsstaaten nicht an EU-Regeln halten? Oder soll es in Zukunft überhaupt eine Art Vereinigte Staaten von Europa geben? Eine aktuelle Umfrage mit mehr als 4.000 Teilnehmern gibt Einblicke, wie die Österreicherinnen und Österreicher zu diesen Themen stehen. Der „Report“ konfrontiert die Spitzenkandidaten der EU-Wahl von ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen mit den Ergebnissen. Alle Parteien versprechen, sich für Veränderung einzusetzen – Katja Arthofer und Yilmaz Gülüm fragen nach, wie konkret die Vorstellungen der Politik dazu sind.

Heikle Reise

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist diese Woche auf Staatsbesuch in Israel. Beide Seiten betonen, dass die Beziehungen zwischen Österreich und Israel so gut seien wie lange nicht. Nur die FPÖ ist hier nicht mitgemeint, sie wird von Israel boykottiert. Aktuelle Regierungsmitglieder wie die parteilose Außenministerin Karin Kneissl inklusive. Wie tief sind die historischen Gräben zwischen Israel, der jüdischen Gemeinde in Österreich und der FPÖ? Und wie sehr belastet das Zerwürfnis die Beziehungen der beiden Staaten tatsächlich? Martin Pusch und Jakob Horvat berichten.

Dazu ein Schaltgespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen aus Tel Aviv.

Bilanz der Künstler

Der Maler und Zeitzeuge Arik Brauer und der Schriftsteller Michael Köhlmeier waren 2018 als Hauptredner bei den Gedenkfeiern der Republik geladen, ihre Reden sorgten danach für heftige Diskussionen. Obwohl beide als sogenannte „linke“ Künstler gelten, haben sie eine unterschiedliche Sicht auf die türkis-blaue Koalitionsregierung. Wie lautet ihre persönliche Bilanz der Regierungsarbeit und des abgelaufenen Gedenkjahres? Eva Maria Kaiser hat beide zu einem Gedankenaustausch getroffen, der kontrovers verlaufen ist.

Impflücke

Hochansteckende Krankheiten wie Masern oder Keuchhusten haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Impfungen dagegen gibt es schon lange, auch bei Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen werden diese empfohlen. Eine Empfehlung geht einigen Experten aber nicht weit genug. Sie fordern eine Impfpflicht bei Masern, die die Gesundheitsministerin bei der Reform des Mutter-Kind-Passes aber nicht angedacht hat. Helga Lazar und Sophie-Kristin Hausberger haben recherchiert, ob Änderungen politisch mehrheitsfähig sind.

