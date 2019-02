'Made in Berlin': Hightech aus der Hauptstadt hat Zukunft

Regierender Bürgermeister begrüßt Innovations- und Digitalisierungsinitiativen von Gillette am Standort Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Im Zuge ihres heutigen Besuchs im Berliner Werk von Gillette warfen der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und die Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler, einen Blick hinter die Kulissen der Fertigung von Premium-Rasierern 'Made in Berlin'.

Den Gästen aus der Politik wurden neben der weltweit einzigartigen Präzisionstechnologie in der Produktion auch aktuelle Partnerprojekte mit Berliner StartUps und das Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm im Werk vorgestellt.

Michael Müller zog gegenüber anwesenden Medienvertretern, der Ersten Bevollmächtigten der IG Metall, Birgit Dietze, und Mitarbeitern von Gillette Bilanz zu seinen Eindrücken: "Ich freue mich, dass Procter und Gamble mit der Entscheidung, seine neue Produktlinie SkinGuard im Tempelhofer Gillette-Werk fertigen zu lassen, eine Vielzahl von qualifizierten Arbeitsplätzen sichert. Diese Entscheidung ist eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft des gesamten Berliner Standortes."

Angelika Schöttler gab die Perspektive für den Bezirk wieder: "Ich bin stolz, dass wir im Bezirk Tempelhof-Schöneberg auch zukünftig die Produktionsstätte für GillettePremiumprodukte haben werden. P&G ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen konstruktiv und erfolgreich an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeitet und in jeder Hinsicht fit ist für zukünftige Herausforderungen. Mich freut besonders, dass wir hier eine integrierte Strategie präsentiert bekommen haben, die auch Start-UpKooperationen und die gezielte Ausbildung von Mitarbeiter_innen berücksichtigt."

Stefan Brünner, Werksleiter von Gillette in Berlin, in seiner Einordnung des Besuchs und der Perspektive: "Wir freuen uns über die bestätigenden Einschätzungen der Bürgermeister nach ihrem Besuch im Werk. Wie im konstruktiv verhandelten Zukunftstarifvertrag aus dem vergangenen Jahr vereinbart, investiert Gillette in Innovation und Zukunftsfähigkeit der Produktion und des Teams. Heute konnten wir besichtigen, wie in Tempelhof die einzigartige Präzisionsqualität 'Made in Berlin' entsteht, mit dem wir als Berliner Team zum internationalen Erfolg der Marke Gillette beitragen. Berliner Start-Up-Kooperationen und unser Ausbildungsprogramm Richtung Industrie 4.0 helfen uns dabei, diese Stärke und unsere Marktposition auszubauen - auch im verschärften Wettbewerb und im beschleunigten digitalen Wandel der industriellen Produktion. Gillette setzt auf Hightech in und aus Berlin."

Jean-Gabriel Duveau, Marketingleiter von Gillette, hob zur aktuellen Produktinnovation 'Made in Berlin' hervor: "Mit SkinGuard Sensitive, dem ersten Rasierer von Gillette für sensible Haut, führen wir in den kommenden Wochen unsere wichtigste Produktneuheit seit mehreren Jahren am Markt ein. Das technologische Konzept von SkinGuard beinhaltet die schärfsten Rasierklingen der Welt - diese können am besten hier im Berliner Werk gefertigt werden. Dass wir von Berlin aus über die Hälfte der weltweit ausgelieferten Premium-Rasierklingen von Gillette herstellen, ist ein eindrucksvoller Beleg für die Expertise unseres Teams und die Leistungsstärke unseres Werks."

Über das Gillette Werk in Berlin-Tempelhof

Gillette produziert seit mehr als 80 Jahren in Berlin-Tempelhof. Das Team im Werk repräsentiert 14 Nationalitäten und stellt mit seine einzigartigen Expertise und innovativer, integrierter Fertigungstechnologie die weltweit schärfsten Klingen für die Premium-Rasierer von Gillette her: Fusion, Venus, Mach3 Start und jetzt auch SkinGuard, Gillettes ersten Rasierer speziell für sensible Haut. Gillette investiert in den kommenden Jahren weiter in die Ausstattung des Berliner Werks, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und in digitale Kooperationen mit Berliner Start-Ups.

Über Gillette

Seit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitere Informationen und die neusten Nachrichten zu Gillette besuchen Sie www.gillette.com.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com/de-DE sowie auf Twitter.

Rückfragen & Kontakt:

Procter & Gamble, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus Gabriele Hässig, Tel.: 06196 89 6647, E-Mail: haessig.g @ pg.com



Procter & Gamble, Gillette & Gillette Venus, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus Nina Knecht, Tel.: 06196 89 8760,

E-Mail: knecht.n @ pg.com