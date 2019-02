PI: Der Rinderwahn(sinn) geht weiter: Neues Restaurant im 2. Bezirk

Edelburger Restaurant eröffnet in der Praterstraße

Wien (OTS) - Edelburger Restaurant Rinderwahn expandiert und öffnet die Pforten zu seinem mittlerweile dritten Lokal am 4. Februar im 2. Bezirk. Wahnsinnig gute Burger für verwöhnte Gaumen sind nun auch bald in der Praterstraße 31 erhältlich. Nach dem Riesenerfolg der Eröffnungen in der Weihburggasse und am Naschmarkt wird schon bald die nächste Location zum Rinderwahn. Das unschlagbare Restaurantkonzept der Huth-Familie boomt: So wird der Wunsch vieler Fans, nach dem wahnsinnigen Burger-Genuss wieder ein Stück mehr erfüllt.

Das Erfolgsrezept

Das Konzept des Rinderwahns verspricht herzhafte Burger und eine moderne Atmosphäre mit humorvollen Sprüchen an den Wänden und großen Kuh-Figuren, die vor dem Lokal platziert sind. Das Erfolgsgeheimnis der Restaurant-Kette liegt an der besonderen Qualität, der Leistbarkeit und dem ungezwungenen Charakter der Lokalitäten. Typisch für den Rinderwahn sind die Burger mit frischem Rindfleisch in einem Brioche-Bun, wozu passend nach Wunsch French Fries und die Rinderwahn Mayonnaise serviert werden. Zu den Spezialitäten in flüssiger Form zählen die legendären Rinderwahn Milkshakes, speziell ausgewähltes Craft Beer und Gin Tonics.

Neue Location für Burger-Fans

Um für den neuen Rinderwahn Platz zu schaffen, musste das Eatalico weichen. Nun wurde der Location statt italienischem, amerikanisches Flair eingehaucht und auf den über 120 Plätzen im Großrestaurant können jetzt Rinderwahn-Burger, die es übrigens auch in vegetarischen Varianten gibt, verschmaust werden. Der Rinderwahn startete vor drei Jahren mitten in Wien, in der Weihburggasse. Schnell wurde klar, dass der Erfolg des Burger-Restaurants enorm ist. Zwei Jahre später wurde auch der beliebte Wiener Naschmarkt mit einem Rinderwahn-Kiosk beglückt. Hier kann man in idealer Lage Burger und Co. praktisch zum Mitnehmen ordern. Nicht einmal ein Jahr später öffnet der nächste Rinderwahn in Leopoldstadt und ist somit die perfekte Ergänzung für den trendigen Bezirk. Doch das soll noch lange nicht das Ende gewesen sein: Die Edelburger-Kette wird auch künftig an weiteren Standorten ihre leckeren Speisen anbieten.

Rinderwahn (rinderwahn.at)

Praterstraße 31, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 12:00 bis 24:00 Uhr

Homepage: rinderwahn.at

Rückfragen & Kontakt:

Beate Binder, BA

Culinarius Beteiligungs und Management GmbH

A-1010 Wien, Domgasse 4/1/10

Telefon: +43 (1) 51 22 557