„ORF III Kulturdienstag“: Ursula Poznanski, Milena Michiko Flašar, Georg Markus und Herbert Dutzler in „erLesen“

Außerdem: „Herrensitze“-Tripel in „Erbe Österreich“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 5. Februar 2019, begrüßt Heinz Sichrovsky um 20.15 Uhr in seiner „erLesen“-Bücherwelt wieder hochkarätige Gäste: Bestsellerautorin Ursula Poznanski, Schriftstellerin Milena Michiko Flašar, Sachbuchautor Georg Markus und Krimiautor Herbert Dutzler.

Ursula Poznanskis Thriller für Erwachsene sind ebenso oft auf den Bestsellerlisten zu finden wie ihre Jugendbücher. In „erLesen“ präsentiert sie ihr jüngstes Werk „Vanitas – Schwarz wie die Erde“. Die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin Milena Michiko Flašar erzählt in ihrem neuen Roman „Herr Kato spielt Familie“ die Geschichte eines Pensionsschocks und dessen Folgen.

In seinem Buch „Das gibt’s nur bei uns“ versammelt Georg Markus außergewöhnliche Geschichten und heiter-besinnliche Anekdoten, wie sie nur in Österreich möglich sind.

Dem oberösterreichischen Krimimeister Herbert Dutzler gelang mit seiner Altaussee-Reihe rund um Inspektor Gasperlmeier ein großer Erfolg. Auch im neuen Krimi „Letzter Stollen“ ist Gasperlmeier als Ermittler aktiv.

Danach präsentiert ORF III in „Erbe Österreich“ drei Ausgaben der ORF-III-Reihe „Herrensitze“ mit Karl Hohenlohe. Den Auftakt macht die Produktion „Präsidentenvilla und Jagdhäuser“ (21.05 Uhr). Von der breiten Öffentlichkeit wenig beachtet verfügt der österreichische Bundespräsident über eine Villa im steirischen Mürzsteg. Das Jagdhaus dient als entspannter Rahmen für diplomatische Empfänge abseits der großen Hauptstadtbühne. Hohenlohe erzählt die Geschichte dieses Hauses und erklärt seine heutige Verwendung.

Danach entdeckt der ORF-III-Moderator in „So jagte Maria Theresia“ das „Schloss Halbturn“ (21.55 Uhr). Maria Theresias Vater Karl VI. besaß seinerzeit dieses Barockjuwel, Maria Theresia schenkte das Haus später an ihren Mann Franz Stephan weiter. Philippa Königsegg, geborene Waldburg-Zeil, sowie Markus Königsegg führen heute durch Schloss Halbturn, zu dem auch ein Weinbaugebiet und eine Schlosskellerei gehören.

Abschließend besucht Karl Hohenlohe in „Die Rosenburg: Adlerstolz und Adelspracht“ (22.45 Uhr) eine der geschichtsträchtigsten österreichischen Burgen, die hoch über dem Kamp steht und Einblick gibt in Pracht und Lebensweise der Renaissance. In der ORF-III-Produktion führt der heutige Eigentümer Markus Hoyos, der hier die Faszination Schloss auslebt, durch seinen Herrensitz.

