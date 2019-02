AK Anderl: Standortfragen brauchen die Expertise aus Sicht von 3,7 Millionen ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen

Geplanter Standortbeirat ist einseitig und muss zurück an den Start

Wien (OTS) - „Wer den Standort Österreich weiterbringen will, muss die Beschäftigen und die Konsumentinnen und Konsumenten von Anfang an angemessen beteiligen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Das geht nur mit der Sachkenntnis von den Arbeiter-kammern und den Gewerkschaften. Doch wie jetzt bekannt wurde, sitzen im geplan-ten Standortbeirat, der die Regierung bei wichtigen Großprojekten beraten soll, nur VertreterInnen der Wirtschaftsseite und der Regierung. „Projekte wie die dritte Piste, der Lobautunnel oder eine Hochspannungsleitung wie etwa die 380-kilovolt-Leitung durch Salzburg, gehen aber alle etwas an“, so Anderl. Eine ähnliche einseitige Besetzung habe die Regierung schon mit der Digitalisierungsagentur vorgenommen. „Wer will, dass die ganze Gesellschaft vorankommt, muss auch die ganze Gesellschaft bei der Entwicklung des Landes angemessen beteiligen“, sagte Anderl. Die AK Präsidentin fordert die Regierung auf: „Der geplante Standortbeirat muss zurück an den Start. Die Interessen von 3,7 Millionen Beschäftigten müssen der Regierung gerade bei einer Zukunftsfrage wie der Standortentwicklung so wichtig sein, dass sie sie miteinbezieht.“

