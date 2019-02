NEOS zu Papa-Monat: Anstatt in alten Schemata zu denken, endlich Neues wagen

Michael Bernhard: „Mit individuellen Karenzansprüchen würde Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert und dem sich wandelndem Väter-Bild Rechnung getragen werden.“

Wien (OTS) - Mit einem Appell für ein mutigeres neues Gesamtkonzept kommentiert NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard die Debatte rund um einen Rechtsanspruch für das Papa-Monat: „Anstatt innerhalb eines veralteten Systems zu reformieren, sollten wir im Sinne der Familien in diesem Land ein mutiges neues Gesamtkonzept einführen, das beiden Elternteilen endlich die Möglichkeit gäbe, ihre Rolle als Mutter oder Vater mit dem Beruf zu vereinbaren und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auch Planungssicherheit gibt.“

Bernhard bringt die Forderung nach einem individuellen Karenzanspruchs ein, bei dem beide Elternteile eine Zeit daheim bleiben können: „Unser Ziel ist es, den Familien finanziell zu ermöglichen, dass beide Elternteile in gleichem Ausmaß in Karenz gehen können. Familien brauchen neben finanzieller Unterstützung vor allem flexible Möglichkeiten, miteinander Zeit zu verbringen. Jedes Kind ist anders und jede Familiensituation ist anders, daher soll mehr Flexibilität dazu führen, dass die Familienzeit dann in Anspruch genommen wird, wenn man sie braucht.“

