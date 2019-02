Floridsdorf: „Swingtime“ mit den Instrumentalsolisten

Reservierungen für Konzert am 11.2.: office@wienerinstrumentalsolisten.at

Wien (OTS/RK) - Erstklassige Musikerinnen und Musiker aus namhaften Orchestern wirken im 1979 ins Leben gerufenen Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ mit. Die Künstlerinnen und Künstler haben eine Vorliebe für klassische Kammermusik und beschäftigen sich auch immer wieder gerne mit neuzeitlichen Kompositionen. Am Montag, 11. Februar, beginnt um 19.30 Uhr im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) das nächste Konzert im Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“. An diesem Abend lautet das Motto „It’s Swingtime“. Die Instrumentalisten Karl Eichinger (Klavier), Christian Löw (Trompete), Heinrich Werkl (Kontrabass) und Kevan Teherani (Schlagwerk) spannen in dem Konzert mit „jazzigen“ Rhythmen einen unwiderstehlich beschwingten Klangbogen. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Um 19.00 Uhr öffnet die Abendkasse. Reservierungen für das Konzert sind ab sofort per E-Mail möglich:

office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Vielfache Konzerte im Inland und Ausland, CD-Aufnahmen, Engagements bei Rundfunk und TV sowie regelmäßige Auftritte im Museum im „Mautner Schlössl“ sprechen für das hohe musikalische Niveau dieser Formation, die demgemäß einen ausgezeichneten Ruf genießt. Die jüngste CD mit dem Titel „changing moods“ ist zum wohlfeilen Preis von 19,90 Euro erhältlich. Bestellungen nimmt der Pianist und „Instrumentalsolisten“-Geschäftsführer Karl Eichinger via E-Mail entgegen: info @ karl-eichinger.at.

Auskünfte über sonstige Darbietungen im Festsaal des Museums können Interessierte beim ehrenamtlich aktiven Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973 einholen. Erkundigungen per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“:

www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse