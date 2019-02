Privatklinik Graz Ragnitz startete rundum erneuert ins neue Jahr

Alle neuen Funktionseinheiten sind fertig und in Betrieb

Graz (OTS) - 4. Februar 2019: Mit der Fertigstellung des neuen Bettentrakts über der Einfahrtsrampe endeten die umfassenden Bauarbeiten in der Privatklinik Graz Ragnitz plangemäß. Nach 15-monatiger Bauzeit sind alle neuen Funktionseinheiten in Betrieb und die leistungsfähigste Privatklinik der Steiermark ist für die Zukunft optimal aufgestellt.

Bestens angepasst an die ursprüngliche Hausgestaltung steht der neu errichtete zweistöckige Gebäudetrakt auf Beton-Stelzen über der Einfahrtsrampe im Westen. Hier entstanden auf rund 700 m2 zwölf komfortable Einbettzimmer - teilweise mit Spezialausstattung. Auch das Schlaflabor ist hier untergebracht.

„ Mit diesem Zubau kommen wir der verstärkten Nachfrage und dem steigenden Bedürfnis unserer Patienten nach noch mehr Intimsphäre sehr entgegen. Durch die Adaptierung von Zweibettzimmern in Einbettzimmer und dem Neubau können wir diesen Wünschen voll entsprechen “, informiert Geschäftsführer Mag. (FH) Johann Hartner.

Völlig neu präsentiert sich auch der Aufwach- und Intensivbereich, wo Patienten nach einer OP und auch im Notfall intensivmedizinisch betreut werden. Der zentrale Stützpunkt gewährleistet dem Intensiv-Team einen 360-Grad-Blick: Durch die Anordnung um diesen verglasten Kubus mit Hightech-Ausstattung sind alle Aufwachpositionen, alle Intensiv-Überwachungsbetten und die Intensivbetten direkt einzusehen, was eine optimale Versorgung der Patienten ermöglicht. Gleichzeitig bleibt durch den Sichtschutz zwischen den einzelnen Positionen die Intimität gewahrt.

Erste validierte Endoskopie Österreichs völlig neu

Im Zuge der Bautätigkeit entstand eine neue Endoskopie-Einheit mit Eingriffsraum, Aufbereitung, Stützpunkt und Sozialraum. Die neue Gestaltung unterstützt die enge Zusammenarbeit von Ärzten, Endoskopie-Team und Hygienebeauftragten und ermöglicht ein optimales Qualitätsmanagement. Betreffend Qualität war die Privatklinik Graz Ragnitz immer schon Vorreiterin, was die Validation der Endoskopie 2009 als erste in Österreich eindeutig belegt.

OP mit modernster Technik und Tageslicht

Der neue Operationssaal ist bereits im Sommer 2018 in Betrieb gegangen. Diese autarke OP-Einheit am neuesten Stand der Technik verfügt auch über Tageslicht und schließt unmittelbar an den bestehenden OP-Trakt an, was kurze Wege ermöglicht. Auch optisch fügt sich der Anbau sehr gut in die bestehende Klink-Fassade.

Zentralsterilisation auf neuestem Stand

Im Zuge der Vergrößerung des OP-Bereichs wurde auch die Zentralsterilisation erweitert und komplett modernisiert. Die neue Ausstattung optimal an die Prozesse dieser zentralen Einheit anzupassen, war dabei das wichtigste Ziel. Der sehr helle Raum mißt rund 200 m2 und ist mit modernsten Reinigungs-/Desinfektions-Geräten (RDG) und dem entsprechenden Zusatzinstrumentarium ausgestattet.

Neues Ordinationszentrum Zugang Ost

Fünf neue Ordinationen mit den Schwerpunkten Gynäkologie und Orthopädie erstrecken sich auf einer Fläche von rund 650 m2. Sie sind geschmackvoll und individuell eingerichtet, Patienten und Ärzte fühlen sich hier bereits seit dem Sommer 2018 wohl.

Die Privatklinik Graz Ragnitz investierte insgesamt rund 9 Mio. Euro für noch mehr Qualität und Komfort für ihre Patienten und Ärzte. Nach dem Baustart im Oktober 2017 wurde die dritte Bauetappe mit der Fertigstellung des neuen Bettentraktes über der Einfahrtsrampe und der neuen Aufwach/Intensivstation inklusive Endoskopie-Einheit nun plangemäß abgeschlossen.

Privatklinik Graz Ragnitz: Gemeinsam für Ihre Gesundheit

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges medizinisches Zentrum in Graz und eine beliebte Geburtsklinik in der Steiermark. Sie bietet umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum breiten Leistungsspektrum zählen: Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Zur Diagnostik stehen alle bildgebenden Verfahren wie CT, MRT, Röntgen und Ultraschall zur Verfügung. Im Ordinationszentrum befinden sich eine Kassenpraxis und Wahlarztordinationen vieler renommierter Fachärzte.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternität und die Privatklinik Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

