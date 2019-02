NEOS Wien/Wiederkehr: SPÖ hüllt sich zu Skandalberichten um rote Funktionäre in Schweigen

Wien (OTS) - „Die Skandalberichte rund um rote Funktionäre in Wien nimmt kein Ende. Nachdem erst vor kurzem Verdachte zu schwerem Betrug beim stellvertretenden Wiener SPÖ-Vorsitzenden Christian Meidlinger laut geworden sind, folgen schon die nächsten Vorwürfe. Nun soll bei der SP-Gewerkschaft über 88.000 € in der Kasse fehlen – der zuständige Kassier und Spitzengewerkschafter Herbert Pellech wurde seines Amtes behoben. Und was macht die Wiener SPÖ – sie hüllt sich in Schweigen“, ärgert sich NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr.

„Handelt es sich hier schon wieder um den nächsten ‚Einzelfall‘ der SPÖ? Dieses rote System in der Stadt gehört endlich vollständig durchleuchtet. Wir fordern hier volle Aufklärung und die nötigen Konsequenzen – dieses Stillschweigen der SPÖ ist so nicht hinzunehmen“, so Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 42

Elisabeth.Pichler @ neos.eu