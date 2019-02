NEOS zu Impfgipfel: Regierung bremst, wir lassen uns nicht pflanzen!

Gerald Loacker: „Bundesregierung will das Thema feig aussitzen und ignoriert Einladung zu einem Impfgipfel.“

Wien (OTS) - Irritiert, aber nicht überrascht reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die bisher ausgebliebenen Reaktionen von Seiten der Bundesregierung, der anderen Oppositionsparteien und der Gesundheitsministerin auf die Einladung von Beate Meinl-Reisinger zu einem nationalen Impfgipfel: „Die Zahl jener, die nicht geimpft sind, steigt an. Wir haben aktuell wieder mit einem Aufflammen von Masern-Infektionen zu kämpfen. Das sind Fälle, die wir nicht hätten, gäbe es eine gemeinsame Anstrengung von allen Seiten, die Durchimpfungsraten zu erhöhen. Doch diese Anstrengung fehlt von ÖVP und FPÖ. NEOS haben vorige Woche in einem Brief an die Klubobleute aller Parteien und an die Gesundheitsministerin zu einem nationalen Impfgipfel geladen, um den besorgniserregenden Entwicklungen zu begegnen. Doch das einzige, was wir bis jetzt zurück bekommen haben, war brüllendes Schweigen. Das ist eine Schande und einer Politik, die das Allgemeinwohl und die Gesundheit der Menschen im Fokus haben sollte, nicht würdig. Wir werden nicht locker lassen.“

