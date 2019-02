SOS Mitmensch: Innenminister Kickl nicht vertrauenswürdig

Ö1 enttarnt Propaganda des Ministers

Wien (OTS) - SOS Mitmensch nimmt zur Enttarnung der Abschiebe-Propaganda von Innenminister Herbert Kickl Stellung: „Einmal mehr zeigt sich, dass Innenminister Kickl nicht vertrauenswürdig ist. Er hat die Medien und die breite Öffentlichkeit durch unvollständige Informationen über Abschiebungen gezielt in die Irre geführt. Fakt ist, dass ein Großteil der Abgeschobenen gar keine Asylsuchenden sind, sondern Personen aus europäischen Ländern“ ist Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, über die irreführende Propaganda des Innenministers empört.

Laut Bericht des Ö1-Morgenjournals sind die ersten vier Länder in der Abschiebestatistik 2018 die Slowakei, Serbien, Ungarn und Rumänien. Abgeschoben seien überwiegend Arbeitslose, Obdachlose, Bettlerinnen und Bettler sowie straffällige Personen aus europäischen Ländern worden. Ö1 betont, dass Innenminister Kickl auf Pressekonferenzen lediglich ausgewählte Informationen präsentiert habe. Deshalb sei in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck entstanden, die Abgeschobenen seien großteils Asylwerberinnen und Asylwerber, was durch die Recherche von Ö1 jedoch widerlegt wurde.

„Innenminister Kickl hat mit seiner Propaganda sämtliche Boulevardmedien, aber auch viele Qualitätsmedien reingelegt. Er hat ein vollkommen falsches Bild der Realität vermittelt, nur um politisches Kleingeld zu machen. Das ist eines Ministers in einer Demokratie unwürdig. Das demokratische Österreich braucht Minister, die seriös arbeiten und korrekt informieren. Kickl ist dazu offenbar weder Willens noch in der Lage“, so Pollak.

