Visionäre Konzepte für digitale Gebäudelösungen

Kick-Off der neuen Plattform für digitale Gebäudelösungen zur Definition der brennendsten Herausforderungen und Chancen durch Digitalisierung im Gebäudelebenszyklus am 18. Februar 2019

Wien (OTS) - Von der digitalen Vision zur Marktreife in drei Jahren: Unter dem Titel „Digital Building Solutions“ startet am 18. Februar 2019 in aspern Die Seestadt Wiens eine neue Plattform für die digitale Bau- und Immobilienwirtschaft. Ziel ist das gemeinsame Lernen, Erarbeiten, Entwickeln und Umsetzen digitaler Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Gebäudelebenszyklus. Der Club startet am 18. Februar 2019 mit einem ganztägigen Workshop zur Erarbeitung von Herausforderungen, Chancen und digitalen Lösungsansätzen. Teilnahme-Packages gibt es für Unternehmen aller Größenordnungen. Informationen unter: www.dbs-club.at

Initiiert wurde die Plattform von der IG Lebenszyklus Bau und wird gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology, der Internationalen Bauausstellung IBA, der Wien 3420 sowie der Wirtschaftsagentur Wien umgesetzt. „Wir wollen uns nicht von Digitalisierungstrends blenden lassen, sondern gemeinsam überlegen, wo die Herausforderungen liegen und was wir wirklich brauchen, um durch digitale Lösungen einen branchenübergreifenden Mehrwert zu schaffen“, betont Karl Friedl, Sprecher der IG Lebenszyklus Bau.

Gemeinsam die digitale Zukunft der Branche gestalten

Im Rahmen eines dreijährigen Programms, das sich bis zur Internationalen Bauausstellung 2022 in Wien zieht, soll unternehmens- und branchenübergreifend an digitalen Lösungen für Planung, Errichtung, Finanzierung und Betrieb im Gebäudelebenszyklus gearbeitet werden. Gestartet wird mit dem „Digital Visions“ Workshop am 18. Februar, bei dem die Teilnehmer die derzeit drängensten Herausforderungen bestehender Prozesse definieren, Chancen herausarbeiten und bereits gemeinsam visionäre Konzeptideen zu technologieorientierten, innovativen Geschäftsprozessen, Verfahren und Produkten erarbeiten. Die Umsetzung der entwickelten Ideen wird im Anschluss von der Wirtschaftsagentur Wien und dem AIT im Rahmen des DBS-Clubs vorangetrieben.

