Besucherrekord auf der bike-austria Tulln - alle Erwartungen übertroffen

bike-austria zieht sensationelle Bilanz – 51.228 Besucher an drei Tagen - Plus 7,75% gegenüber dem letzten Rekord 2017

Plattform für alles rund ums „Zweirad“ - einzigartig in Österreich

Gerade rechtzeitig zum Start der Motorradsaison fand die bike-austria Tulln statt und zeigte alle wichtigen Highlights und Trends in den Bereichen Motorräder, Mopeds, Roller, E-Bikes und Pedelecs. Darüber hinaus bot die bike-austria Tulln ein breit gefächertes Angebot und eine noch nie dagewesene Variantenvielfalt aus den Bereichen Zubehör, Tuning, Motorradbekleidung und Touristik. Auf 20.000 m² fanden die Besucher 175 Aussteller, 400 nationale und internationale Marken sowie 40 Reisedestinationen. Auch die fünfte bike-austria Tulln war eine gemeinsame Veranstaltung der Arge 2Rad und der Messe Tulln.

" Die bike-austria Tulln 2019 war wieder ein Event der Spitzenklasse. Gerade zum richtigen Entscheidungszeitpunkt hatten unserer Besucher, die Möglichkeit alle Neuheiten der gesamten Branche Probe zu sitzen – und das wurde wirklich ausgenützt. Der Trend zur täglichen Dosis Freiheit und zur urbanen Beweglichkeit wird sich sicherlich im Laufe des Jahres weiter gut entwickeln “, so Mag. Karin Munk, Generalssekretärin der Arge 2Rad.

„ Bei der 5. bike-austria Tulln hat wieder alles perfekt gepasst: Ein volles Angebot von 400 Marken, perfekte Präsentation durch die Aussteller, ein Rekordbesuch von 51.228 begeisterten Besuchern. So geht die Erfolgsgeschichte weiter - mit der bike-austria Tulln 2021! “, so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Resümee der Aussteller der bike-austria Tulln 2019:

„ Wir sind mit der bike-austria Tulln sehr zufrieden, der Freitag und Samstag war extrem gut besucht. Wir konnten unter anderem durch die neuen BMW R 1250 Modelle ein großes Kundeninteresse verzeichnen. Die BMW R 1250 GS wurde auch bei der Wahl zum „Motorrad des Jahres“ prämiert und war daher auch ein großer Publikumsmagnet. Mit unserer Heritage Linie BMW R nineT sowie den neuen Scooter Modellen C 400 X und GT konnten wir die jüngere Zielgruppe ansprechen, die für uns auch sehr wichtig ist “, so Oliver Balzer, Leiter BMW Motorrad Österreich.

„Der Freitag war extrem stark mit qualitativ hochwertigem Publikum. Wir stellen auch einen Trend zu jungen Motorradfahrern fest“, so Philipp Kornfeld, Honda Verkaufsleiter Motorrad.

„Auf der bike-austria Tulln war eine sehr gute Stimmung zu spüren. Die Besucher waren interessiert und offen auch Geld in die Hand zu nehmen. Für uns ein „Must“ auch in zwei Jahren wieder dabei zu sein“, so Peter Fischer, Aprilia Verkaufsleiter Österreich.

„Die Messe ist für uns sehr wichtig und sinnvoll. Wir hatten intensive Kundengespräche und haben größtes Interesse festgestellt. Der Trend zum Reifen für Großenduros ist sehr ausgeprägt. Innovationen sehr gefragt“, so Christelle Dehlinger, Michelin Marketing Motorradreifen DACH.

Hinweis: Die nächste bike-austria Tulln findet 2021 statt.

