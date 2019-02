Yildirim: „Papamonat für alle endlich umsetzen“

Bezahlter Papamonat als Schritt zu Halbe-Halbe in der Familienarbeit

Wien (OTS/SK) - Überrascht aber erfreut ist SPÖ-Landesfrauenvorsitzende NRin Selma Yildirim angesichts der Ankündigung von Sozialministerin Hartinger-Klein, einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat in der Privatwirtschaft umsetzen zu wollen. „Alle Väter sollen die Möglichkeit haben, diese kostbare Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Das ist eine langjährige Forderung der SPÖ-Frauen und daher unterstütze ich das selbstverständlich“, sagt Yildirim. ****

„Konsequenterweise braucht es eine Entgeltfortzahlung während des Papamonats. Das sehe ich als wichtigen Schritt in Richtung Halbe-Halbe in der Familienarbeit. Dafür braucht es finanzielle Absicherung. Davon profitieren letztlich Frauen und Männer“, ist Yildirim überzeugt. „Kindererziehung ist nicht allein Frauensache. Der Anspruch auf einen bezahlten Papamonat und mehr finanzielle Leistungen, wenn die Karenzzeit aufgeteilt wird, ist daher sinnvoll. Dann wird auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ernster genommen. Auch die Wirtschaft ist in der Pflicht, sich endlich auf Väter einzustellen, die Erziehungsarbeit übernehmen, ohne reflexartig ‚geht nicht‘ zu rufen. Immer mehr Väter möchten sich einbringen. Das wollen wir mit entsprechenden Maßnahmen unterstützen und weitere Anreize schaffen, um dieser gesellschaftlichen Entwicklung entgegenzukommen“, fordert Yildirim. (Schluss) sc/mp

