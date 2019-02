Erstmals über 1 Million Zuseher für oe24.TV im Jänner

oe24.TV hatte im Jänner pro Tag bereits 137.600 Zuseher bei 1,8 Prozent Reichweite - und 1,015 Millionen Seher sowie 13,6 Prozent Reichweite im Monat

Wien (OTS) - Österreichs erster News-Sender oe24.TV feiert im Jänner einen besonderen Erfolg: Laut offizieller Teletest-Messung erreichte oe24.TV im Monat Jänner kumuliert erstmals mehr als 1 Million Zuseher und damit bereits 13,6 Prozent Reichweite. Das heißt: Jeder 8. Österreicher schaut bereits das neue oe24.TV.

Im Detail bringen die von Teletest erhobenen Werte für oe24.TV im Jänner folgende Ergebnisse:

- 1,015.000 Millionen Österreicher haben im Jänner bereits oe24.TV geschaut, das entspricht einer kumulierten Reichweite von 13,6 Prozent und einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- 137.600 Österreicher sahen oe24.TV im Jänner im Schnitt pro Tag, das entspricht einer Nettoreichweite von 1,8 Prozent pro Tag und einem Plus von beachtlichen 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Im Jänner erreichte oe24.TV in der besten Nettoreichweite bis zu 55.000 Seher pro Stunde.

- Die beste Durchschnittsreichweite pro Viertelstunde erreichte oe24.TV mit 24.200 Zusehern beim Interview mit dem aus dem Gefängnis entlassenen Ex-Politiker Peter Westenthaler (31. Jänner, 21.15-21.30 Uhr).

- Die technische Reichweite von oe24.TV stieg im Jänner bereits auf 60 Prozent und hat sich damit seit Jänner 2017 exakt verdoppelt.

- 4,964.000 Millionen Österreicher können oe24.TV bereits empfangen und haben es zumindest einmal schon genutzt.

Die Teletest-Daten für die digitale Nutzung von oe24.TV liegen für Jänner noch nicht vor. Im Dezember war oe24.TV online laut Teletest im Livestream das meistgenutzte TV-Medium in Österreich.

Laut Teletest wurde im Dezember der oe24.TV-Livestream 5,576.301 Millionen mal genutzt. Damit ist oe24.TV bei den Nettoviews im Livestream die Nummer 1 aller TV-Anbieter vor dem ORF (2,994.191 Millionen Nettoviews für Livestreams) und der Pro7-Group (1,653.110 Millionen Nettoviews für Livestreams).

In der gesamten Online-Nutzung liegt oe24.TV mit 8,1 Millionen Nettoviews hinter dem ORF (mit 11,5 Millionen Nettoviews) bereits an zweiter Stelle.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: "Die Jänner-Teletest-Daten für oe24.TV übertreffen alle unsere Erwartungen bei weitem und zeigen, dass sich die News-TV-Idee von oe24.TV voll durchgesetzt hat. Dass oe24.TV erstmals die Schallmauer von mehr als einer Million Zusehern im Monat übersprungen hat, ist ein ganz starkes Argument für den Werbeverkauf. Erstmals kann man bei intensiver Buchung von oe24.TV mehr als 1 Million Zuseher erreichen."

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Personen 12+, 24.-31.1. vorläufig gewichtet, Monatswerte: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

