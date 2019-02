Energieanbieter Switch positioniert sich neu

Wien (OTS) - „NUR ENERGIE“ ist das Motto und der neue Außenauftritt von Switch. Damit bietet der heimische Energieanbieter Switch ab sofort nur noch einen einzigen, fairen und transparenten Strom- und Gastarif ohne Einmalrabatte und andere Lockangebote.

Um in dem hart umkämpften Energiemarkt konkurrenzfähig zu bleiben, locken viele alternative Energieanbieter mit hohen Einmalrabatten. Diese werden allerdings nach dem ersten Jahr durch teils drastische, versteckte jährliche Preissteigerungen kompensiert. Wollen Kunden immer die günstigste Energie beziehen, müssen sie jährlich den Anbieter wechseln. Das ist allerdings mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden.

Switch Strom & Switch Gas: Sauber, transparent und langfristig preiswert

Genau hier hakt die neue Strategie des alternativen Energieanbieters Switch ein: Mit der neuen Positionierung unter dem Motto „NUR ENERGIE“ verzichtet Switch bewusst auf undurchsichtige Rabattmodelle sowie Boni. Stattdessen bietet Switch seinen Kunden einen einzigen, transparenten und im Vergleich zu herkömmlichen Energieanbietern sehr attraktiven Tarif. Dieser bleibt nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten und dritten Jahr günstig. Damit ist Switch für seine Kunden in ganz Österreich ein langfristiger Partner, mit dem Energiekosten gespart werden können – ohne jährlich den Anbieter wechseln zu müssen.

Einfachheit und bester Kundenservice als Zusatznutzen

Neben der langfristigen preislichen Attraktivität will Switch vor allem durch die höchste Beratungs- und Servicequalität seines mehrfach ausgezeichneten Service-Teams punkten. Das kleine und sehr engagierte Switch-Service-Team berät Kunden schnell, persönlich und einfach über alle Kommunikationskanäle, sei es Facebook, WhatsApp, Live Chat oder via Telefontermin, der vom Kunden gewählt werden kann. Integraler Bestandteil der neuen Positionierung ist der Anspruch auf Einfachheit. So hat der Energieanbieter vom Wechsel zu Switch, über die Angabe von Zählerständen bis hin zum Umzug oder der Änderung von Bankdaten alle Vorgänge so gestaltet, dass sie für den Kunden möglichst einfach, schnell und flexibel durchzuführen sind.

„NUR ENERGIE“ – Neue Strategie und neuer Außenauftritt

Im Zuge der neuen Strategie wurde auch der Markenauftritt von Switch überarbeitet. Der reduzierte und übersichtliche Außenauftritt und die neue Website www.switch.at spiegeln die Strategie der Einfachheit und die Reduktion auf das Wesentliche wider und heben sich entschieden vom Mitbewerb ab.

„Unsere neue Positionierung ist in der Form einzigartig am Energiemarkt. Wir kombinieren die günstigen Preise eines Diskontanbieters mit völliger Transparenz und der Garantie, dass der abgeschlossene Tarif, abgesehen von marktbedingten Preisschwankungen, nicht nach einem oder zwei Jahren schlagartig angehoben wird. Damit bekommen unsere Kunden nicht den billigsten, sondern den besten Energietarif“, kommentiert Switch-Geschäftsführer Mag. Christian Ammer die neue Strategie.

Über Switch:

Switch ist seit 17 Jahren als führender alternativer Energieanbieter erfolgreich auf dem österreichischen und deutschen Energiemarkt tätig. Auf die zunehmende Komplexität am Energiesektor mit unzähligen Tarif- und Rabattierungsmodellen, die die Vergleichbarkeit immer schwieriger machen, reagierte Switch mit einer Reduktion auf das Wesentliche: „NUR ENERGIE“. Bei dieser Strategie beschränkt Switch sein Angebot auf einen konstant attraktiven Tarif für Strom und Gas. Switch will nicht der billigste, sondern der beste Anbieter sein. Neben einem seriösen Tarif zu einem fairen Preis gestaltet Switch für seine Kundinnen und Kunden alle Prozesse so einfach und transparent wie möglich. Damit ist Switch die richtige Wahl für alle, die Strom einfach und preiswert wollen.

Switch konnte bisher mehr als 100.000 zufriedene Strom- und Gaskunden im Privat- und Businessbereich überzeugen. Das Unternehmen wurde bei unterschiedlichen Verbrauchertests mehrmals mit der Bestnote ausgezeichnet. Switch erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro.



Mehr Informationen finden Sie auf:

www.switch.at

www.facebook.com/switchnurenergie/

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Linda-Maria Petrik, MA

lindamaria.petrik @ switch.at

+43 676 8740 38789