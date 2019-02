Sylvie Rohrer von ORF-Hörspiel-Jury zur „Schauspielerin des Jahres 2018“ gewählt

Wien (OTS) - Sylvie Rohrer wurde von der ORF-Hörspiel-Jury zur „Schauspielerin des Jahres 2018“ gekürt - für herausragende Leistungen im Hörspieljahr 2018. Die Ehrung wird im Rahmen der von Ö1 live übertragenen „Ö1 Hörspiel-Gala“ am 22. Februar ab 19.00 Uhr im Wiener ORF-RadioKulturhaus stattfinden.

Seit 1997 wählt eine Fachjury aus ORF-Hörspielregisseurinnen und -regisseuren die Schauspielerin oder den Schauspieler des Jahres. Diesmal fiel die Wahl auf Sylvie Rohrer für ihre starke und berührende Interpretation in „Weil immer das Meer vor der Liebe ist. Elegie für und nach Hertha Kräftner“, in der Rohrer Texte und Gedichte der österreichischen Schriftstellerin liest, die sich 23-jährig das Leben nahm. „Der Text scheint sich in der Sprach- und Stimmgestaltung Sylvie Rohrers neu zu schreiben“, so die Jurybegründung. „Kleinste Betonungen entfalten ungeahnte Kraft, Kräftners Sprache glüht im Pianissimo der Sylvie Rohrer. Rohrer besitzt die Fähigkeit, sich im Mikrokosmos der Stimmbildung für das Medium Hörspiel frei und doch dynamisch zu bewegen. Selbst in den leisesten Sequenzen entfaltet sie eine packende Dynamik, fernab von der Bühne, direkt hinein in das Ohr des Zuhörers.“ Die Ehrung der „Schauspielerin des Jahres 2018“ wird einer der Höhepunkte der „Ö1 Hörspiel-Gala“ am 22. Februar im RadioKulturhaus sein, die Laudatio hält der Dramaturg Hermann Beil.

Sylvie Rohrer wurde 1968 in Bern geboren. Bis 1991 besuchte sie drei Jahre lang die Schauspielakademie Zürich und spielte anschließend für kurze Zeit an der Landesbühne Niedersachsen und am Zürcher Schauspielhaus, bevor sie 1992 ans Theater Dortmund engagiert wurde. Dort sorgte sie mit ihrer Darstellung des Teufels Pegleg in Michael Simons „Black Rider“-Inszenierung für großes Aufsehen, wofür sie die Kritiker/innen zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres 1995 wählten. Nach vier Jahren im Ensemble des Thalia Theater Hamburg, und Gastverträgen, die sie u.a. zu den Salzburger Festspielen („King Arthur“, „Phädra“) führten, kam Rohrer 1999 ans Wiener Burgtheater. Für ihre Gestaltung der Medea sowie ihr meisterhaftes Solo über eineinviertel Stunden in Elfriede Jelineks „Über Tiere“ erhielt sie 2007 den „Nestroy“-Theaterpreis als beste Schauspielerin. Neben ihren Tätigkeiten für Film und musikalische Projekte ist Rohrer immer wieder als Hörspielschauspielerin tätig. In der ORF-Hörspiel-Produktion „Medea“, die zum Hörspiel des Jahres 2016 gewählt wurde, interpretierte sie die titelgebende Rolle. Aktuell tritt sie als Dora Martin in „Mephisto“ von Klaus Mann am Burgtheater auf, ihre nächste Rolle wird „Seine Frau“ in Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ sein, unter der Regie von Andrea Breth.

Am 22. Februar wird Sylvie Rohrer als „Schauspielerin des Jahres 2018“ im RadioKulturhaus geehrt und folgt damit bisher Ausgezeichneten wie Rudolf Wessely, Michou Friesz, Martin Schwab, Bibiana Zeller, Peter Simonischek, Peter Matic, Andrea Clausen, Erwin Steinhauer, Chris Pichler, Elisabeth Orth, Cornelius Obonya, Gerti Drassl, Joachim Bißmeier, Markus Hering, Petra Morzé, Markus Meyer, Karl Markovics und Vera Borek.

Die Preisverleihung der „Ö1 Hörspiel-Gala“ eröffnet Ö1-Programmchef Peter Klein als Festredner. Es werden an diesem Abend der „Hörspiel-Kritikerpreis“ vergeben, mit dem Literatur- und Kulturkritiker/innen von „Presse“, „Standard“, „Salzburger Nachrichten“, „Kleine Zeitung“ und „Falter“ das ihrer Meinung nach „künstlerisch ansprechendste und anspruchsvollste Hörspiel des Jahres 2018“ auszeichnen, und die Sieger des in Kooperation mit der „schule für dichtung“ ausgeschriebenen Kurzhörspielwettbewerbs „Track 5‘“ vorgestellt. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet dieses Jahr das „Trio Lepschi“: Stefan Slupetzky, Michael Kunz und Martin Zrost spielen Wienerlieder, mit Schüttelreimen und vergnüglichem schwarzen Humor. Den Schluss der Veranstaltung bildet die Bekanntgabe des „Hörspiels des Jahres 2018“, das vom Ö1-Publikum gewählt wurde.

Die „Ö1 Hörspiel-Gala“ am Freitag, den 22. Februar im Wiener ORF-RadioKulturhaus beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Zählkarten sind im RadioKulturhaus ab 18.00 Uhr erhältlich. Ö1 überträgt ab 19.05 Uhr live, dann ist auch der Live-Videostream unter http://radiokulturhaus.orf.at aktiv. Nähere Hörspiel-Informationen sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/hoerspiel.

Zeitgleich zur „Ö1 Hörspiel-Gala“ findet im Literaturhaus Salzburg die „Ö1 Hörspiel-Nacht“ statt, bei der vier Hörspiel-Produktionen aus dem vergangenen Jahr auf dem Programm stehen: „Der arme Spielmann“ nach der gleichnamigen Novelle von Franz Grillparzer, Erzählungen von Frauen als Hörspielcollage „Ich sage es hier auf Tonband, damit alle mich hören können“, „Weil immer das Meer vor der Liebe ist. Elegie für und nach Hertha Kräftner“ und Natascha Gangls Klangcomic „Wendy Pferd Tod Mexiko“. Die Sieger des „Hörspiel-Kritikerpreises“ und des „Hörspiels des Jahres“ werden in Salzburg und Wien gleichzeitig bekannt gegeben.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at