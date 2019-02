Alsergrund: Viel Sehenswertes in der Votivkirche

Wien (OTS/RK) - Von einem „neogotischen Baldachin-Altar“ und einem „Kaiserfenster“ bis zur gräflichen „Renaissance-Tumba“ hat die Votivkirche am Alsergrund mannigfaltige Sehenswürdigkeiten. Am Samstag, 9. Februar, lädt der Verein „Rhythmus und Kultur“ zur nächsten Führung durch das Gotteshaus ein. Die Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban informiert ab 11.00 Uhr wissenshungrige Mitmenschen jeden Alters über die besonderen Merkmale der Andachtsstätte. Ausgangspunkt der Tour ist der Haupteingang der Kirche (9., Rooseveltplatz 8). Wer an der Besichtigung teilnehmen möchte, bezahlt dafür 7 Euro. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0676/81 18 25 411.

Was ein „Schneiderlied“ mit dem Gebetsort zu tun hat, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls. Stetig hat Petra Leban ein offenes Ohr für Fragen des Publikums. Der lehrreiche Rundgang dauert ungefähr 1,5 Stunden und wird durch den Verein „Rhythmus und Kultur“ in einer Kooperation mit der Votivkirche veranstaltet. Auskünfte via E-Mail: bm1110 @ bezirksmuseum.at.

