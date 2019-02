Ein neues Newsletter-Magazin für die Bau- und Energiewirtschaft

WEKA Industrie Medien gibt ab Februar 14tägig erscheinenden Insider-Newsletter für Entscheidungsträger heraus – Thematische Konzentration auf Bau, Energiewirtschaft, Gebäudetechnik

Wien (OTS) - Die heftig geführte Diskussion um den Kohleausstieg Deutschlands oder um die Verfehlung der nationalen Klimaziele in Österreich beweisen es: kein Thema wird die Entwicklung unserer Wirtschaft in den nächsten Jahren tiefer prägen und mehr Sprengkraft entwickeln als der Umgang mit Energie und deren effizienter Einsatz.

„Wir haben im vergangenen Jahr feststellen können, dass Stories, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, besonders großes Interesse unserer Leserschaft gefunden haben – natürlich vor allem online“, sagt Hans-Florian Zangerl, Geschäftsführer des österreichischen Fachmedienhauses WEKA Industrie Medien. WEKA Industrie Medien gibt mit HLK, TGA und Solidbau drei hoch erfolgreiche Magazine in diesem thematischen Kontext heraus.

Keine Links

WEKA Industrie Medien startet deshalb am 12. Februar mit Bau.Briefing.One einen Insider-Newsletter, der die redaktionelle Kompetenz des Verlags bei Bau – und Energiewirtschaft bündelt. Bau.Briefing.One ist deutlich anders konzipiert als andere Email-Newsletter: „Das Medium, das wir entwickelt haben, ist keine Linksammlung zu Stories auf Websites, sondern ein journalistisches Stand Alone-Produkt, für das die Redaktion Geschichten exklusiv recherchiert und die in voller Länge direkt im Newsletter zu lesen sind“, erklärt Zangerl. Der mobil optimierte Newsletter ist also für die Leser auch konsumierbar, wenn sie einmal offline sind, etwa während Flugreisen.

„Wir glauben, dass gerade Entscheider, wie wir sie adressieren, Informationen in hoch konzentrierter, prägnanter Form schätzen.“, so Zangerl. Bau.Briefing.One wird auch deshalb völlig werbefrei, aber kostenpflichtig sein. Zur Markteinführung wird ein Drei Monats-Abo mit sechs Ausgaben einen Euro kosten. „Wir schließen damit einen sehr klaren Deal mit dem Abonnenten ab: er ist unser Kunde.“, so Zangerl.

Eine Themenvorschau der ersten Ausgabe ist auf https://bau.briefing.one abrufbar.

