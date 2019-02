GOURMET erneut als familienfreundliches Unternehmen prämiert

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber ermöglicht GOURMET seinen MitarbeiterInnen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wien (OTS) - Individuelle Arbeitszeitmodelle, Aktivitäten für Kinder, eine Frauen- und Familienbeauftragte, Vertrauenspersonen für die Themen Pflege und Hospiz, Apothekenservice und ein Gesundheitsförderungsprogramm am Arbeitsplatz – mit Maßnahmen wie diesen gelingt es bei GOURMET immer besser, Familien- und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. Für dieses Engagement hat Bundesministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ verliehen und damit GOURMET als familienfreundlichen Vorzeigebetrieb ausgezeichnet.

Familientag, Gesundheitsförderung und Teambuilding

„Wir fordern von unseren MitarbeiterInnen großen Einsatz. Da ist es für uns selbstverständlich, sie auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen“, betont GOURMET Geschäftsführer Mag. Johann Pinterits anlässlich der erfolgreichen Re-Auditierung. Seit dem ersten Audit vor sechs Jahren wurden viele Ideen umgesetzt, die motivieren und die Bindung zum Unternehmen stärken. Zum Beispiel die Informations-Rubrik zu familienrelevanten Themen im Intranet. „Oft sind es kleine Dinge, die viel bewirken und begeistern. Beispielsweise wenn Kinder unserer MitarbeiterInnen an schulfreien Tagen mit unseren Lehrlingen gemeinsam kochen und backen oder wir zum Familientag in unsere Küche einladen“, so Pinterits. Dementsprechend gut bewertet wurde bei der heurigen MitarbeiterInnen-Befragung die Zufriedenheit mit den Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch jungen BerufseinsteigerInnen ist das Thema immer wichtiger.

Wir machen Gutes besser

Bei GOURMET trifft sich regelmäßig eine eigene Projektgruppe mit MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Bereichen, um neue Möglichkeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erarbeiten. „Wir ruhen uns nicht auf den bereits umgesetzten Maßnahmen aus. Wir wollen unserem Leitsatz entsprechend – Wir machen Gutes besser – nicht nur für unsere KundInnen sondern auch für unsere MitarbeiterInnen immer besser werden“, so Geschäftsführer Pinterits.

Zu GOURMET: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET achtet besonders auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Familienfreundlichkeit hat einen besonderen Stellenwert im Unternehmen. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

