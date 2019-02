Nino Rohrmoser JUNOS Spitzenkandidat bei ÖH-Wahlen

JUNOS Studierende beschließen Liste und Programm

Wien (OTS) - Am Samstag, 2. Februar, wurde Nino Rohrmoser, Vorsitzende der JUNOS Studierenden, bei der Mitgliederversammlung in Linz als Listenerster bestätigt. „Das Interesse war überwältigend,“ freut sich Rohrmoser über die 62 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um einen Listenplatz für die Bundesvertretung beworben haben. „So viele Studierende haben sich noch nie unserer offenen Vorwahl für die ÖH-Bundesvertretung gestellt. Auch die Wählerinnen und Wähler haben eine Rekordzahl von knapp 600 abgegebenen Stimmen erreicht.“ Die finale Liste wurde nun in Linz von der Mitgliederversammlung festgelegt: Neben dem Vorsitzenden der JUNOS Studierenden und WU-Studenten Nino Rohrmoser (21) auf Platz 1, ging der 2. Listenplatz 2 an Carina Siegl (23), Studentin an der Uni Wien und der 3. Listenplatz an Jan Pieter Stering (20), Student an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.

Außerdem wurde das neue Wahlprogramm beschlossen, bei dessen Erstellung sich zahlreiche Studierende beteiligt haben. „Mir ist es wichtig den Studierenden die größtmögliche Qualität im Studium zu bieten. Die ÖH agiert derzeit Fundamentalopposition zur Regierung, anstatt ihre Aufgabe als Interessensvertretung zu erfüllen.“ Einen besonderen Schwerpunkt möchte Rohrmoser auf die dringend überfällige Modernisierung der österreichischen Hochschulen und auf faire, nachgelagerte Studiengebühren legen.





Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Junge Liberale Studierende

Carina Siegl

+43 664 14 85 58 5

carina.siegl @ junos.at